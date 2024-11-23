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娛樂
2024-11-23 22:12:31

903籃球賽｜Edan呂爵安風春滿面現身　Do姐主持開球

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903籃球賽｜Edan呂爵安風春滿面現身　Do姐主持開球

《903 AllStar 籃球賽》 (羅錦鴻攝)

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903 AllStar 籃球賽》今晚於亞博舉行，715分開始，由Do(鄭裕玲)主持開球禮，她將籃球交給上屆MVP姜濤揭開序幕。「歌星勇士隊」先派出隊長張繼聰、馮允謙、MIRROR的陳卓賢(Ian)ERROR193郭嘉駿、YT出場對戰「903人隊」。

球賽以每節10分鐘計算，共4節，Lolly TalkVIVATumbler啦啦隊、珀珈斯樂團、Nexus Dance Studio擔任打氣應援團。

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首場10分鐘頻換人

首場雙方不停換人，「歌星勇士隊」的馮允謙及YT先被換出，換入姜濤及邱士縉（Stanley）變成劇集《季前賽》組合上陣。接住再將張繼聰、Ian及193換成柳應廷（Jer）、邱傲然（Tiger）及陳瑞輝（Frankie）。在最後2分鐘，王智德（Alton）、江𤒹生（AK）、楊樂文（Lokman）、何啟華 （Dee）及吳保錡上陣，AK更一度被撞親嘴。

保錡、LokmanAltonDeeAK在首輪都有入球，但首節以8比10輸比DJ隊。第二節派出梁釗峰、張馳豪及吳林峰等上場，但比數仍落後15比27。

 

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Edan輕鬆上場

大會亦有《3 on 3 表演賽》，由麥當勞青年隊對戰歌星勇士隊，姜濤、Aska張馳豪、譚旻萱、Gareth T都有入球。被網民捕獲與林明禎行台灣夜市的呂爵安(Edan)在《AllStar 3分王》上場，他輕鬆投入多球。

去到第三回合，Stanley、姜濤及Ian雖有入球，其中姜濤入了2球，Ian更射入3分波，累積比數 44:38，歌星隊盡管落力追上，仍然落後。

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《903 AllStar 籃球賽》女子籃球賽︰

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Lolly Talk應援部份︰

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3 on 3 表演賽》︰

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