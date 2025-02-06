903賀歲波｜林海峰余德丞助DJ隊奪金 洪嘉豪破范俊業鋼門Jer強攻不果

叱咤 903 主辦的《903 發 賀歲波》，昨日大年初八(5日)在車路士足球學校舉行，由林海峰領軍的DJ隊「903 UNITED」，先後對戰 洪嘉豪、柳應廷(Jer)和胡子彤等歌手藝人組成的「FC3」，以及周殷廷、許賢、蘇致豪等網紅組成的「二月五號足球隊」，賽事採單循環賽制，共進行3場各30分鐘的7 人足球賽。最終「903 UNITED」以兩勝奪金，「FC3」一勝一負摘銀，「二月五號足球隊」只得銅牌。

首回合由「903 UNITED」對「FC3」，「903 UNITED」隊長林海峰、港足代表陳正勤和陳加邦各入一球，以3比0大勝。「FC3」在第二回合勝「二月五號足球隊」，洪嘉豪及黃梓僑各入一球；第3回合則由「903 UNITED」對「二月五號足球隊」，雖然港足代表顏卓彬為「二月五號足球隊」先入兩球，但「903 UNITED」的余德丞施展帽子戲法連入 3 球，及後陳加邦再入 1 球，最終以 4 比 2 反勝。

洪嘉豪自封Legend

日前自封為「藍田柏迪」的Kaho射入致勝球，他沾沾表示，「守龍嗰個係職業龍門范俊業哥哥，其實細細個已經聽阿爸講范俊業有幾勁，今次有機會同范俊業踢波,我仲入咗個 legend 波，都覺得自己成為一個 legend，真係好開心。」兩次對戰DJ隊都輸波收場，Kaho大讚對手強勁，並希望有機會爭口氣，「上次903 AllStar 足球賽輸了，今次又輸，希望可以搞多啲大型足球賽事畀我哋報多次仇。」

「風之子」Jer自認緊張

上次大玩帽子戲法射入3球的「風之子」Jer，自言甚少日間踢波，狀態麻麻，加上全程被mark實，試射 4、5 腳均未能入波，他大讚港超聯球員和58歲的林海峰厲害，「我喺賽前定下目標，就係要入范俊業，但原來真係好難。其實另外兩隊嘅實力都好強,大家落到場比賽,想贏嘅決心都好強。」他輸波責任歸咎於自己，「今日我哋輸，主要因為我太緊張。」