903賀歲波｜柳應廷洪嘉豪領軍藝人隊 周殷廷歸隊JFYT出戰年初八賀歲波

MIRROR成員柳應廷(Jer)和洪嘉豪早前先後劇透已組足球隊，Jer日前亦確認將出戰2月5日大年初八《903發 賀歲波》活動，商台昨日(23日)正式公布各隊伍球員名單，這是繼《唔係呀馬賀歲波2020》相隔5年再舉辦賀歲波活動。商台將派出一眾DJ組成「903 UNITED」，對戰由歌手及藝人組成的「FC3」，以及由網絡紅人YouTuber組成的「二月五號足球隊」，與廣大樂迷踢波賀新歲。

球場將於下午4時30分舉行，屆時會進行網上直播，至於粉絲最關注的現場睇波及打氣安排，則要留意下周一(27日)的商台節目《在晴朗的一天出發》、《口水多過浪花》、《聖艾粒LaLaLaLa》和《強大人Get Set Go!》，爭取限量入場機會。