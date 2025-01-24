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娛樂
2025-01-24 13:00:00

903賀歲波｜柳應廷洪嘉豪領軍藝人隊 周殷廷歸隊JFYT出戰年初八賀歲波

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叱咤903公布《903發 賀歲波》球員名單。

叱咤903公布《903發 賀歲波》球員名單。

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MIRROR成員柳應廷(Jer)和洪嘉豪早前先後劇透已組足球隊，Jer日前亦確認將出戰25日大年初八《903 賀歲波》活動，商台昨日(23)正式公布各隊伍球員名單，這是繼《唔係呀馬賀歲波2020》相隔5年再舉辦賀歲波活動。商台將派出一眾DJ組成「903 UNITED」，對戰由歌手及藝人組成的「FC3」，以及由網絡紅人YouTuber組成的「二月五號足球隊」，與廣大樂迷踢波賀新歲。

球場將於下午4時30分舉行，屆時會進行網上直播，至於粉絲最關注的現場睇波及打氣安排，則要留意下周一(27日)的商台節目《在晴朗的一天出發》、《口水多過浪花》、《聖艾粒LaLaLaLa》和《強大人Get Set Go!》，爭取限量入場機會。

Jer柳應廷在《903 AllStar 足球賽》有顯腳法後，將出戰《903發 賀歲波》。 在《903 AllStar 足球賽》擔任隊長的洪嘉豪，將出戰《903發 賀歲波》。 在《903 AllStar 足球賽》擔任隊長的陳健安，將出戰《903發 賀歲波》。 曾參與《903 AllStar 足球賽》的胡子彤，將出戰《903發 賀歲波》。 林家熙熱愛足球，將於年初八出戰曾《903發 賀歲波》。 Jer柳應廷在《903 AllStar 足球賽》射入3球，被Keyman封為「風之子」。 叱咤903主辦《903發 賀歲波》，「FC3」球員名單。 由藝人組成的「FC3」IG亦發布了球員練波短片和合照。

FC3」三十而立

去年10月曾於《903 AllStar 足球賽》擔任隊長的陳健安和洪嘉豪，以及射入3球被封「風之子」的Jer、胡子彤等，組成「FC3」球隊，據官方IG專頁介紹，球隊有「三十而立」之意，其他隊員包括擔林家熙(Locker)、吳肇軒、陳家樂、黃溢濠、馬志威、周志文、黃梓僑、蘇宸褕(灰熊)、鄭敏、吳家偉、文國駿及李子俊，請來前香港足球代表隊隊長陳偉豪擔任教練。

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周殷廷於《903 AllStar 足球賽》代表歌星隊出賽，在《903發 賀歲波》則歸入YouTuber組別。 叱咤903主辦《903發 賀歲波》，「二月五號足球隊」球員名單。 YT 與網絡天團JFFT合唱。 JFFT今日齊日現身，床哥首度開腔回應拉票風波，3位隊友自言是花生友。(娛樂組攝)

試當真、JFFT、小薯茄組隊

YouTuber成軍的「二月五號足球隊」，隊員包括「試當真」成員許賢、蘇致豪、贊師父、文 SirErn9、狼少、含爺，「JFFT」成員米爺、良少、「小薯茄」的朱Mic、阿 J，以及近南哥、Mario Hau 孝仔等人，值得留意是周殷廷(YT)歸隊「JFYT」，代表YouTuber隊上陣，不過床哥則未有上陣，教練是深水埗足球隊主帥陳浩然。

叱咤903主辦《903發 賀歲波》，「903 UNITED」球員名單。

叱咤903主辦《903發 賀歲波》，「903 UNITED」球員名單。

丘建威任教DJ隊

東道主「903 UNITED」則由節目《在晴朗的一天出發》、《口水多過浪花》及《強大人 Get Set Go》主持組成，球員名單包括當奴、傑朱、余德丞、阿強、GermanJeff、天欣@881Agent.L、陳正勤、陳加邦、鍾景恆，由前香港足球先生丘建威擔任教練。

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