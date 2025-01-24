903賀歲波｜柳應廷洪嘉豪領軍藝人隊 周殷廷歸隊JFYT出戰年初八賀歲波

MIRROR成員柳應廷(Jer)和洪嘉豪早前先後劇透已組足球隊，Jer日前亦確認將出戰2月5日大年初八《903發 賀歲波》活動，商台昨日(23日)正式公布各隊伍球員名單，這是繼《唔係呀馬賀歲波2020》相隔5年再舉辦賀歲波活動。商台將派出一眾DJ組成「903 UNITED」，對戰由歌手及藝人組成的「FC3」，以及由網絡紅人YouTuber組成的「二月五號足球隊」，與廣大樂迷踢波賀新歲。
球場將於下午4時30分舉行，屆時會進行網上直播，至於粉絲最關注的現場睇波及打氣安排，則要留意下周一(27日)的商台節目《在晴朗的一天出發》、《口水多過浪花》、《聖艾粒LaLaLaLa》和《強大人Get Set Go!》，爭取限量入場機會。
「FC3」三十而立
去年10月曾於《903 AllStar 足球賽》擔任隊長的陳健安和洪嘉豪，以及射入3球被封「風之子」的Jer、胡子彤等，組成「FC3」球隊，據官方IG專頁介紹，球隊有「三十而立」之意，其他隊員包括擔林家熙(Locker)、吳肇軒、陳家樂、黃溢濠、馬志威、周志文、黃梓僑、蘇宸褕(灰熊)、鄭敏、吳家偉、文國駿及李子俊，請來前香港足球代表隊隊長陳偉豪擔任教練。
試當真、JFFT、小薯茄組隊
由YouTuber成軍的「二月五號足球隊」，隊員包括「試當真」成員許賢、蘇致豪、贊師父、文 Sir、Ern9、狼少、含爺，「JFFT」成員米爺、良少、「小薯茄」的朱Mic、阿 J，以及近南哥、Mario Hau 孝仔等人，值得留意是周殷廷(YT)歸隊「JFYT」，代表YouTuber隊上陣，不過床哥則未有上陣，教練是深水埗足球隊主帥陳浩然。
丘建威任教DJ隊
東道主「903 UNITED」則由節目《在晴朗的一天出發》、《口水多過浪花》及《強大人 Get Set Go》主持組成，球員名單包括當奴、傑朱、余德丞、阿強、German、Jeff、天欣@881、Agent.L、陳正勤、陳加邦、鍾景恆，由前香港足球先生丘建威擔任教練。