903 AllStar乒乓球對壘 陳蕾Jeffrey力臻組隊見真章

昨日（10月10日）第二場熱身賽《903 AllStar 乒乓球賽》，「歌星勇士隊」派出力臻、陳蕾及魏浚笙（Jeffrey），「九零三人隊」聯同兩位中學校隊成員迎戰。兩隊率先進行單打對壘，「歌星勇士隊」在頭三個回合取得兩局勝利。隨即進行混合雙打比賽，「歌星勇士隊」以11比9再下一城。在終極回合，中學校隊成員以「九零三人隊」外援身份，與「歌星勇士隊」進行22分的輪替單打，最後以22比12大勝「歌星勇士隊」，為「九零三人隊」扳回一局。五輪激鬥後，「歌星勇士隊」以局數三比二戰勝「九零三人隊」，勇奪《903 AllStar 乒乓球賽》金牌。

一向熱愛打機的陳蕾，打乒乓球有板有眼，更帶領「歌星勇士隊」取得勝利，她謂：「我喺疫情期間開始學打乒乓波嚟打發時間，不過好耐冇打波，多得力臻同Jeffrey各自取得五分，幫歌星隊取勝，而我就取得一分，出咗一分力，總算對自己有所交代。」Jeffrey在比賽中多次奮力扣殺，有姿勢有實際，更大受現場中學生歡迎，Jeffrey笑指：「為咗呢場比賽我練咗六年，因為我知道有好多好勁嘅對手，所以我哋三個都秘密練兵咗好耐，今日終於有得大派用場，我覺得係值得嘅。」曾任乒乓球教練的力臻，則大讚兩位中學校隊成員實力強勁又禮讓：「比賽前同佢哋講不如讓多幾分畀我哋，令我哋取得雙位數啦，點知佢哋真係計好晒，我哋得分有雙位數之後，佢哋就嚟料見真章，真係好乖同好禮讓。」三位歌手亦為參與11月舉行《903 AllStar 籃球賽》的「歌星勇士隊」隊員打氣，陳蕾更提醒男歌手屆時要專心比賽：「男歌手見到女歌手上場唔好太分心，到時要專心比賽，但同時都要注意安全，希望球賽精彩之餘都要安全。」 第三場熱身賽《903 AllStar 排球球賽》將於下周五（10月18日）下午4時30分於電台、官方專頁及YouTube頻道現場直播。