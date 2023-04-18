91歲劉兆銘棄拐杖坐輪椅 與高志森焦媛聚舊傾足3小時

人稱「Ming Sir」的劉兆銘近年深居簡出，去年霍啟剛前往欣賞陳永華教授《第十交響曲：春秋》世界首演時，便巧遇Ming Sir，照片見到他衣著簡樸，精神不俗。不良於行的他早年仍可見他出入需要枴仗，惟今日愛國導演高志森在微博分享到Ming Sir家中作客的照片，見到他現時要靠輪椅代步，但精神不錯，更與高志森、焦媛傾足3.5小時。高志森說︰「91歲的銘 Sir行動不便但思路清晰，口齒伶俐表達力強，一談三個半鐘，最後講到『順-藏-極-化-生』，是全晚高潮！臨走還贈我其珍藏的黃霑先生創意書籍五本，感謝+感動！」

曾到法國學舞

Ming Sir被稱為香港舞蹈界開荒者，年青時曾年青時曾獲獎學金到法國康城古典芭蕾舞研究中心習舞，成為首位為法國舞蹈家編舞的華人，曾於比利時國家芭蕾舞團中擔任舞者及編導，回香港後開設舞蹈學校培養年青演員。他在70年代為無綫的《歡樂今宵》擔任舞蹈主持，於79年獲徐克賞識邀他演出《蝶變》，令他進界影壇，同時他亦參與多部無綫劇集，當中以《原振俠》的「黃匡」令人留下水深刻印象。

Ming Sir於2021年接受訪問時透露小時候因為戰亂，十幾歲就要走難，自己直到20歲才看過舞蹈表演，坦言時下的年輕人已比他幸運，因為他們有很多時間去學習及準備，令舞蹈動作做得比以前更好。Ming至今仍很關注香港的舞蹈發展，他又認為「我嘅生命分成2段，一段做到兩隻腳傷咗唔能夠跳舞，不過仲有把口講嘢；變咗得把口，家吓就靠把口講嘢。」