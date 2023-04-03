92歲奇連伊士活疑似拍收山之作 算死草CEO終於開綠燈批准

就快93歲嘅奇連伊士活叱咤影壇大半個世紀，由演員年代拍西部牛仔片，到擔任導演兼拎埋奧斯卡，有心有力一生為電影，呢9個字佢絕對配得上。
雖然年事已高，但係奇連伊士活都拍出唔少好戲，2008年（78歲）拍嘅《驅·逐》，自導自演示範咩為之「老馬有火」。近年嘅《薩利機長：迫降奇蹟》 、《美國狙擊手》等都係感覺實淨嘅優質劇情片。
早前外媒Discussing Film報導，奇連伊士活正在籌備第40套導演作品Juror #2，故事以兇案陪審員發現自己係審緊單案嘅真兇，於是諗到應該自首，定係引導陪審團令自己逍遙法外。一聽就知又係奇連拿手嘅劇情片，劇本少啲水準都唔得，所以據報佢會自己寫埋劇本。
票房不亮麗遇阻力
不過呢個project之前嘅阻力，係來自老細！奇連伊士活多年來同片商華納關係良好，自《驅·逐》之後更加所有作品都係同華納合作。大家都記得華納呢一兩年嘅人事調動幾咁「目不暇給」，新CEO David Zaslav上任後手起刀落，將拍好兼做緊後期嘅《蝙蝠女》消滅，可見佢揸數揸得幾緊。據報因為奇連伊士活近年作品票房唔算亮麗，David Zaslav對於Juror #2唔太有興趣，即使身邊人話奇連伊士活係自己友，佢都話「我地冇欠邊個架噃」。而家有傳David Zaslav終於開綠燈，唔知係咪因為「奇連伊士活收山之作」呢個牌頭夠吸引，又或者奇連嘅one－take拍攝手法將成本條數縮減夠實際。雖則奇連都仲未公開話自己退休，但係聽故事睇往績，Juror #2無論係咪收山之作都值得留意。
原文刊登於 電影LOL