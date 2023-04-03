92歲奇連伊士活疑似拍收山之作 算死草CEO終於開綠燈批准

票房不亮麗遇阻力

不過呢個project之前嘅阻力，係來自老細！奇連伊士活多年來同片商華納關係良好，自《驅·逐》之後更加所有作品都係同華納合作。大家都記得華納呢一兩年嘅人事調動幾咁「目不暇給」，新CEO David Zaslav上任後手起刀落，將拍好兼做緊後期嘅《蝙蝠女》消滅，可見佢揸數揸得幾緊。據報因為奇連伊士活近年作品票房唔算亮麗，David Zaslav對於Juror #2唔太有興趣，即使身邊人話奇連伊士活係自己友，佢都話「我地冇欠邊個架噃」。而家有傳David Zaslav終於開綠燈，唔知係咪因為「奇連伊士活收山之作」呢個牌頭夠吸引，又或者奇連嘅one－take拍攝手法將成本條數縮減夠實際。雖則奇連都仲未公開話自己退休，但係聽故事睇往績，Juror #2無論係咪收山之作都值得留意。

原文刊登於 電影LOL