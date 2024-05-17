92歲胡楓明天澳門個唱爆滿 打攪羅蘭過大海做嘉賓

修哥胡楓於明天(18日)在澳門倫敦人綜藝館舉行一場《無限楓騷演唱會2024》，這亦是修哥於澳門的首個個唱，全場門票經已售罄，屆時修哥將會聯同20多位嘉賓包括張家輝、福祿壽(王祖藍、阮兆祥、李思捷)、羅蘭、Maria Cordero、Joe Junior、顧紀筠、鄭丹瑞、斑斑、蘇永康、黎瑞恩、胡杏兒、何國材、鄧麗欣、周柏豪、王菀之、張繼聰、許靖韻、曾比特、龍婷、古淖文、譚輝智和顏米羔傾力演出。近日，修哥與表演嘉賓羅蘭、張繼聰及蘇永康一同進行綵排，並合唱了《朋友》一曲。

修哥得到一班好友與後輩遠專誠過澳門撐場支持感到十分開心：「但搞著大家真的不好意思，知道今次有20多位嘉賓，因我只會理我唱歌的部份，契仔張家輝、契女斑斑都是由大會邀請參予，我只會打攪羅蘭到來幫我。」羅蘭姐即笑說：「我跟修哥認識了幾十年，由當年拍檔至今，也見證了他與太太拍拖到結婚。」媒體即起哄叫修哥伴舞？修哥笑說：「你哋做導演呀，她獨唱好叻！」羅蘭姐笑謂修哥是舞王，由他伴舞的提議也不錯。

今次演唱會只演一場，修哥有否欠下飛債？修哥笑說：「我從來不理門票安排，朋友話要買飛，我會叫他們找主辦單位，因為幫大家買完又要分飛，非常麻煩，所以我一張都不理，只會顧及演出方面。」蘇永康獲修哥點名唱《前程錦繡》，張繼聰則與王菀之、鄧麗欣合唱《Monica》，再與修哥合唱《千個太陽》，並與羅蘭姐合唱《漫步人生路》，全都以開心為主。蘇永康大讚修哥對工作熱誠，綵排時都很認真去唱：「我媽咪88歲都冇修哥咁精神，這位長輩對生命的熱誠好值得學習。」阿聰認同說：「我都有跟修哥提供的養生之道，早在10年前與他拍戲時，見他在片場不會坐定，隨時起身四週度步，這就是他健康養生方法，10年後的今天，我自己都覺得變老了，但修哥仍然好堅壯，絕對值得大家學習。」