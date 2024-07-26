92歲胡楓驚訝曾孫拍廣告拍上癮 自覺人生無憾︰你仲想點呀？

92歲的胡楓(修哥)今日(26日)帶同孫兒及4位曾孫一齊到中環出席活動，在活動開始前更跟4位曾孫一齊乘坐摩天輪，他坦言已經很久沒有坐摩天輪，今次是人生首次跟孫兒同曾孫一齊坐，機會難得。他在活動上提起自己保持健康的秘訣是行路，更不忘搞笑表示不會同家人一齊行，「佢有佢行，我有我行，可以話係各行各路！」

曾孫拍上癮 修哥其後接受《am730》訪問，提到今次他與曾孫Herbert為AIA全新品牌平台「再想健康」拍廣告，他大讚Herbert的表現非常好，他說︰「唔使教佢都做得咁勁，估唔到佢拍到咁好！令我好意外，佢好似拍上癮。佢話︰『太公，如果下次再有就預埋我！』我以為佢唔係咁有興趣，但估唔到佢係好有興趣。」他稱只要曾孫有興趣，自己便會多些安排，加上自己也有開網上頻道，會考慮多些和曾孫拍多些不同影片，修哥笑謂最重要曾孫們高興便可。

無諗過停 修哥入行71年，在演藝生途上可說是順風順水，如今仍活躍娛樂圈，甚至仍有體魄籌備演唱會，他坦言自己仍很愛工作，但暫時不會拍劇，主力做綜藝節目。他說︰「拍綜藝輕鬆啲，唔使捱夜，仔女啲孫都冇叫我唔好拍。」問到會否考慮跟曾孫一齊上電視，他笑言要看機會，但自己開生日會、演唱會，一班孫仔、曾孫也樂於上鏡。 修哥︰ 你仲想點呀？ 修哥繼去年獲得第41屆香港電影金像獎Z終身成就獎，今年再獲政府頒發銅紫荊星章。雖然勳銜頒授典禮未舉行，他坦言很開心及榮幸。問到他會如何形容自己的人生，他說︰「只係一句『你仲想點呀？』」