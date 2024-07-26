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娛樂
2024-07-26 19:00:00

92歲胡楓驚訝曾孫拍廣告拍上癮 自覺人生無憾︰你仲想點呀？

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胡楓偕同孫仔、曾孫一齊搭摩天輪，他表示是首次如此齊人上魔天輪。(羅錦鴻攝)

胡楓偕同孫仔、曾孫一齊搭摩天輪，他表示是首次如此齊人上魔天輪。(羅錦鴻攝)

92歲的胡楓(修哥)今日(26)帶同孫兒及4位曾孫一齊到中環出席活動，在活動開始前更跟4位曾孫一齊乘坐摩天輪，他坦言已經很久沒有坐摩天輪，今次是人生首次跟孫兒同曾孫一齊坐，機會難得。他在活動上提起自己保持健康的秘訣是行路，更不忘搞笑表示不會同家人一齊行，「佢有佢行，我有我行，可以話係各行各路！」

 

修哥帶同孫兒及4位曾孫出席活動。(羅錦鴻攝)

修哥帶同孫兒及4位曾孫出席活動。(羅錦鴻攝)

曾孫拍上癮

修哥其後接受《am730》訪問，提到今次他與曾孫HerbertAIA全新品牌平台「再想健康」拍廣告，他大讚Herbert的表現非常好，他說︰「唔使教佢都做得咁勁，估唔到佢拍到咁好！令我好意外，佢好似拍上癮。佢話︰『太公，如果下次再有就預埋我！』我以為佢唔係咁有興趣，但估唔到佢係好有興趣。」他稱只要曾孫有興趣，自己便會多些安排，加上自己也有開網上頻道，會考慮多些和曾孫拍多些不同影片，修哥笑謂最重要曾孫們高興便可。

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修哥夥拍曾孫拍攝社交媒體短片。

修哥夥拍曾孫拍攝社交媒體短片。

 

無諗過停

修哥入行71年，在演藝生途上可說是順風順水，如今仍活躍娛樂圈，甚至仍有體魄籌備演唱會，他坦言自己仍很愛工作，但暫時不會拍劇，主力做綜藝節目。他說︰「拍綜藝輕鬆啲，唔使捱夜，仔女啲孫都冇叫我唔好拍。」問到會否考慮跟曾孫一齊上電視，他笑言要看機會，但自己開生日會、演唱會，一班孫仔、曾孫也樂於上鏡。

修哥︰你仲想點呀？

修哥繼去年獲得第41屆香港電影金像獎Z終身成就獎，今年再獲政府頒發銅紫荊星章。雖然勳銜頒授典禮未舉行，他坦言很開心及榮幸。問到他會如何形容自己的人生，他說︰「只係一句『你仲想點呀？』」

修哥表示未諗過退休，暫時接綜藝節目居多，因為比較輕鬆。

修哥表示未諗過退休，暫時接綜藝節目居多，因為比較輕鬆。

修哥想更多人健康啲

提到今次他為AIA全新活動平台「再想健康」拍攝社交媒體短片，修哥表示昔日拍廣告都是推銷產品，但今次是以健康為大前題，跟自己一直提倡健康、要運動的想法非常一致，所以與曾孫一齊參與。他表示自己就算在家中看電視，一樣會「郁手郁腳」，他說︰「唔係因為我係舞王修，而係因為健康啲！」

據了解，今次保險公司希望借活動平台「再想健康」(Rethink Healthy)，鼓勵大眾改變看待健康的固有想法，將健康視作身體、心理、財務和環境健康之間的平衡，一起為自己的「健康長久好生活」踏出第一步。修哥希望透過今次拍攝，以身作則及以個人健康之道，分別在飲食、運動、個人習慣角度感染大眾一同「再想健康」。

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胡楓到中環出席活動，之後再去澳門準備演唱會。(羅錦鴻攝) 胡楓非常搞笑，表示跟家人是「各走各路」。(羅錦鴻攝) 姜大衛夫婦、余安安、黃子雄、夏竹欣等現身為修哥撐場。(羅錦鴻攝) 92歲的胡楓相當精靈。(羅錦鴻攝) 姜大衛夫婦、余安安、黃子雄、夏竹欣等現身為修哥撐場。(羅錦鴻攝)