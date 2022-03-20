940920｜演阿月飽受負評 朱栢康：真係有少少抑鬱

ViuTV劇集《940920》上周五(18日)播大結局，第6集阿月(朱栢康飾)因喪妻極速黑化的殺人情節，為觀眾所詬病，受網民負評。最後一集Yeesa(吳海昕飾)與Ryan(徐天佑飾)終成眷屬，作家余家聰(劉俊謙飾)與林楚凝(蔡思韵飾)再遇，大團圓結局雖挽回不少分數，但也有網民嫌走不出「大台理論」。昨晚(19日)導演羅嘉駿(Steve)、朱栢康(朱康)、吳海昕(Sofiee)和簡慕華深宵開live，羅嘉駿、朱康和Sofiee不約而同表示，由被捧為神劇到被狠批是垃圾，猶如從天堂掉進地獄，每晚都很懼怕9時30分的來臨，壓力很大，朱康因演阿月備受非議，一度跌入抑鬱情緒。

羅嘉駿透露收到不少教徒的私訊，指他醜化基督教，他強調宗教都是導人向善，絕無醜化之意，但現實有很多例子有很多人曲解，以至出現劇中角色黑化的情節。朱康坦言內心很大糾結，每晚拍攝完畢都會向上帝祈禱懺悔：「我現在要演這樣的角色，我相信祂會明白，因為背後帶有訊息。」在他看來，阿月代表一個抱持宗教理想或宗教狂熱者，最後曲解上帝意思，而導致想歪了, 引來完結生命的後果，他表示阿月在戲裡引用的聖經金句和詩歌，正要表達他偏離軌道，「因為在靈性的路上，老婆一直陪伴他，但連老婆死咗，沒有人指引，所以他會曲解上帝的意思。」

朱康對拍劇感驚恐

羅嘉駿表示，阿月的偏執設定，靈感源自電影《廣告牌殺人事件》的女主角，「她因未能緝拿姦殺女兒的真正兇手，惟有懲罰她心目中的壞人。」朱康補充：「阿月的出發點，不是憎恨其他人，而是憎恨上帝，他要跟上帝作對，他覺得自己有了特殊能力就等同上帝，就摒棄上帝。」對於被批評演得過火，他坦言承受難以處理的壓力，「真係有少少depress，很想避開。」羅嘉駿形容感到入心入肺的痛，直至公開道歉誤判才逐漸放鬆。Sofiee則認為全劇只有10集，估計若能加多5至10集，相信觀眾會較易接受。

朱康自問未算看得開，理性知道不用太在乎，但當殺到埋身，感受截然不同，「因為用心與角色連繫，抽取自己的元素去連繫結角色，所以很容易take it personal，覺得你係咪認為我唔好？因為你如何演繹角色，是訴說你如何看這個世界、關係和人物，當被批評，難色反思自己係咪好有問題？做了這些判斷？」演舞台劇出身的朱康有感而發表示，每次拍劇都招來負評，令他對於再拍劇深感驚恐，最後寄語觀眾不只是鬧完就算，不妨提出改善意見。在開live期間，不少網民都留言支持，縱然劇集未算完美，但感謝台前幕後用心製作。