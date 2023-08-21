A-Lin高雄演唱會｜徐懷鈺驚喜現身合唱〈不要再孤單〉　重現《乘風2023》場面

A-Lin：等一下要用巨星方式幫我喊安可(Encore)

奪下金曲獎最佳華語女歌手後，A-Lin首度在台開唱，接連飆唱〈失戀無罪〉〈我怨〉〈摯友〉等招牌情歌。在唱完〈有一種悲傷〉之後，徐懷鈺驚喜現身舞台，令全場歌迷尖叫不止，迎來演唱會中的最高潮！A-Lin與徐懷鈺合唱〈不要再孤單〉，兩位歌手的溫暖詮釋傳遞出滿滿能量，眼神流露深刻真摯的情感打動在場所有歌迷。

事實上，這首歌曲是她們在《乘風2023》中合作的表演舞台，在節目播畢後，A-Lin特別邀請徐懷鈺擔任嘉賓，一起完美重現當時的演出，透過此次演唱會，兩人再度連結彼此對音樂的熱愛與好感情，同時也帶給全場歌迷一個最棒的驚喜。在唱到表定最後一首歌曲前，A-Lin幽默與歌迷互動，笑說：「要假裝這是最後一首歌，等一下要用巨星方式幫我喊安可！」在現場歌迷熱情配合的聲聲安可之下，A-Lin再度登台，一連帶來四首安可曲，包括〈忘記擁抱〉〈給我一個理由忘記〉〈荒唐〉以及F.I.R的〈月牙灣〉，安可環節總共唱了將近10首歌曲，3個多小時唱好唱滿，相當有誠意。

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