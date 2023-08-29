A Music三位新人雅荍、凌雪怡、YUTA亮相見傳媒 原來仲未見過老闆黎明

Apple被發掘原來是因為在校內的歌唱比賽演唱《記憶棉》片段被放上YouTube，至今點擊已達80萬。後來A Music透過社交平台聯絡Apple，她覺得是一個好機會，加上本身喜歡唱歌、便當了歌手，Apple今日介紹其新歌《愛情裡的小人物》。

推出新歌《無意識愛人》的Sophia雅荍，今年同樣是17歲，在12歲那年她開始學唱歌，兩年間參加了近30場歌唱比賽。後來疫情歌唱比賽暫停，她亦專心學業。此時收到歌唱老師通知，指有唱片公司想簽新人。試音後獲取錄，便當了歌手，她去年更參與港姐決賽演出。

至於YUTA是DJ口中一個很「神秘」的歌手，今天是他首度亮相，並攜同新歌《情報》，希望大家可接受他這個實力派面孔。YUTA指自己是無意中看到一則廣告「唔想參加比賽/出樣又想成為歌手，就send demo嚟呢個email」，他便決定一試。過了幾天便收到通知試音，最初都怕是騙局，還有厚厚的合約。最後看清楚條款沒問題就決定放手一搏，正式簽約當歌手。

首次正式會見傳媒，三人都表示很緊張，事前都有做準備，預習跟媒體說些甚麼。三人加入A Music以來，感謝同事們幫忙，但原來都未有機會見過老闆黎明(Leon），希望大家有緣相見。