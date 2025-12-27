A0鍾柔美開腔認與Eden劉展霆了解中 稱親熱影片係玩Truth or Dare

稱情侶賬號並不知情

Yumi與《青春本我》拍檔、Super Tiger成員Eden劉展霆傳出緋聞多時，曾有網民言之鑿鑿稱見過兩人手拖手行街，更指Yumi與Eden疑開一個名為「1221.x1221」的IG情侶賬號。及至今年聖誕，Yumi與Eden的錫面片段在社交網曝光，Yumi今日受訪解釋短片是在聖誕party上玩Truth or Dare(真心話大冒險)遊戲時拍下，她表示：「玩真心話大冒險啦，咁之後呢，我就有個懲罰，我就要po咗嗰張相，跟住po冇幾耐，經理人就打畀我問『你哋做緊啲咩呀？』我就話我玩遊戲一定要po。」她隨即在其社交網帳號刪po，自言沒有想過事件會被放大，希望大家不要誤會。至於IG情侶賬號「1221.x1221」，Yumi回答：「呢個我問過佢，係佢自己開，完全唔關我事，問咗Eden本人，我完全唔知有呢個account嘅存在。」她解釋，彼此相識時得知是在12月21日同一天生日，大家因以上共通點才開始熟落，Yumi還補充：「呢個我可以話暫時係好朋友，同埋了解中。」問到會否發展成情侶，堅稱未有拍拖經驗的Yumi表示會順其自然，認為現今世代拍拖好平常，強調以學業與事業為重，亦大讚Eden好人，雙方有談不盡的跳舞話題。