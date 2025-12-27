熱門搜尋:
聖誕2025 大埔宏福苑五級火 網上熱話 著數優惠 尋秦記 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2025-12-27 19:20:45

A0鍾柔美開腔認與Eden劉展霆了解中 稱親熱影片係玩Truth or Dare

分享：
Yumi鍾柔美開腔認與Eden劉展霆緋聞，直認跟男方正了解中。 (蘇文傑攝)

Yumi鍾柔美開腔認與Eden劉展霆緋聞，直認跟男方正了解中。 (娛樂組攝)

一年一度的《新城勁爆頒獎禮2025》今日(1227)下午至傍晚假灣仔香港會議展覽中心舉行，Yumi鍾柔美、Windy詹天文、Chantel姚焯菲各有斬獲，Yumi、詹天文分別奪得勁爆躍進女歌手金獎及銅獎，姚焯菲則獲頒勁爆 Z世代樂勢力女歌手金獎，三人在後台接受訪問，Yumi更開腔回應與Eden劉展霆鬧得熱烘烘的緋聞，直認與男方正了解中。

Windy詹天文、Yumi鍾柔美、Chantel姚焯菲在後台接受訪問。 (娛樂組攝)

Windy詹天文、Yumi鍾柔美、Chantel姚焯菲在後台接受訪問。 (娛樂組攝)

稱情侶賬號並不知情

Yumi與《青春本我》拍檔、Super Tiger成員Eden劉展霆傳出緋聞多時，曾有網民言之鑿鑿稱見過兩人手拖手行街，更指YumiEden疑開一個名為「1221.x1221」的IG情侶賬號。及至今年聖誕，YumiEden的錫面片段在社交網曝光，Yumi今日受訪解釋短片是在聖誕party上玩Truth or Dare(真心話大冒險)遊戲時拍下，她表示：「玩真心話大冒險啦，咁之後呢，我就有個懲罰，我就要po咗嗰張相，跟住po冇幾耐，經理人就打畀我問『你哋做緊啲咩呀？』我就話我玩遊戲一定要po。」她隨即在其社交網帳號刪po，自言沒有想過事件會被放大，希望大家不要誤會。至於IG情侶賬號「1221.x1221」，Yumi回答：「呢個我問過佢，係佢自己開，完全唔關我事，問咗Eden本人，我完全唔知有呢個account嘅存在。」她解釋，彼此相識時得知是在1221日同一天生日，大家因以上共通點才開始熟落，Yumi還補充：「呢個我可以話暫時係好朋友，同埋了解中。」問到會否發展成情侶，堅稱未有拍拖經驗的Yumi表示會順其自然，認為現今世代拍拖好平常，強調以學業與事業為重，亦大讚Eden好人，雙方有談不盡的跳舞話題。

adblk5

至於林智樂當晚聖誕party亦有在場，他似乎與同門的Yumi未夾口供，林智樂坦言未察覺YumiEden有異樣，亦不知道Yumi自爆跟對方正處於了解中階段。

鍾柔美解釋與劉展霆的親熱影片係是玩Truth or Dare。 鍾柔美堅稱對情侶帳號並不知情。 「聲夢幫」Chantel姚焯菲、Aska張馳豪、Windy詹天文、林智樂各有斬獲。 (娛樂組攝) Yumi鍾柔美、Windy詹天文、Chantel姚焯菲 (娛樂組攝) Windy詹天文 (娛樂組攝) Chantel姚焯菲 (娛樂組攝) Yumi鍾柔美 (娛樂組攝)

ADVERTISEMENT

請你睇尋秦記👇原班人馬重現大銀幕🤩

ad