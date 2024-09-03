Aaron踏上紅館舞台30周年 創作《您》答謝樂迷支持

郭富城順利完成13場《ICONIC世界巡迴演唱會2024香港站》，他不但以不同形式，去呈現其過去的經典歌曲，他的慢歌亦加上不同層面的視覺藝術去展現效果。

對於踏入紅館殿堂舞台做演唱會的第30個年頭，Aaron很想創作一首歌，去表多謝歌迷一直以來的支持。其新歌取名《您》，是因為他覺得歌手常在舞台上說：「多謝你哋！」所以Aaron感到在演藝路上，必須有好多個「您」要言謝，「多謝大家一直支持和鼓勵，才可走到今天，《您》是我給歌迷的答謝信。」