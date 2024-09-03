Aaron踏上紅館舞台30周年 創作《您》答謝樂迷支持

郭富城順利完成13場《ICONIC世界巡迴演唱會2024香港站》，他不但以不同形式，去呈現其過去的經典歌曲，他的慢歌亦加上不同層面的視覺藝術去展現效果。
對於踏入紅館殿堂舞台做演唱會的第30個年頭，Aaron很想創作一首歌，去表多謝歌迷一直以來的支持。其新歌取名《您》，是因為他覺得歌手常在舞台上說：「多謝你哋！」所以Aaron感到在演藝路上，必須有好多個「您」要言謝，「多謝大家一直支持和鼓勵，才可走到今天，《您》是我給歌迷的答謝信。」
Aaron坦言自己不擅辭令，亦不強於作曲，但真心希望以誠意和努力，透過可以記下的旋律，去完成這首《您》，答謝歌迷之餘，亦作為紀念踏入紅館演出30周年作一首答謝紀念曲。
Aaron將其很想表達的意思告訴小美，為他的《您》填詞，內心想表達將來即使和歌迷一起老去，也有此歌作紀念。當中很有感受的一段：「願和您，任天空海闊也敢闖，願和您，直到白髪蒼蒼，就算天老地老身心添了傷！」亦承諾一起拍翼齊飛。
而且Aaron亦為《您》這歌，寫了30個「您」字，一幅代表一年，非常有意義，當他於演唱會舞台獻唱此曲時，螢幕隨隨降下30幅如大翼擺設的「您」字時，很是壯觀和感動。Aaron希望大家喜歡《您》，因為是對所有支持者的答謝心聲和誠意。