Ace Talent演藝模特兒大賽 唐安麒睇好「港版Gabee」Ailee C奪冠

ACE ENTERTAINMENT3和韓國ASIA MODEL FESTIVAL合辦亞洲最大型的《ACE TALENT演藝模特兒大賽》，於上月28日及29日一連兩日進行準決賽。大會總評審兼韓國演藝社長Yong Heo率領首席評審、有「美容教主」之稱的亞洲傑出企業家唐安麒、星級評審兼大灣區傑出企業家蔡加敏，在眾多參賽者中選出三組包括模特兒組、演藝組、KOL組的優秀者，晉身8月6日的總決賽。模特兒組得獎者，今年9月將會代表香港到韓國參賽！
前香港手球代表BrianBond王者回歸出戰贏面大
以往韓國不少比賽包括偶像選秀等，都會有上屆得獎者再參賽，今屆《ACE TALENT演藝模特兒大賽》也有「回歸制」，在去年大賽演藝組奪得季軍的BrianBond(林灝邦)，以「王者挑戰」身份，出戰今屆模特兒組，上屆得獎者Kylie C.(鄭杞瑤)在現場進行「星級應援」。
BrianBond在過去一年密集式接受療程改善皮膚狀態，以及操練收身煉成一副爆肌鋼條身材，狀態大勇回歸出戰。現年24歲、在理工大學工商管理學畢業的他，身高達188cm，他更曾是香港手球代表隊成員，曾代表香港出戰亞洲青年運動會。另外，演藝組的參賽者C Kelly(張加妮)及Ailee C(趙諾妍)同樣令評判留下深刻印象，Ailee C可謂「港版Gabee」，跟韓國爆紅舞者Gabee一樣，舞技震懾全場。
喜歡Junior演藝組的C Kelly
唐安麒表示參賽者質素高，很喜歡Junior演藝組的C Kelly：「佢笑容甜美，歌聲動聽，印象深刻，潛力無限。」又讚BrianBond夠型格及有名模風範：「好似韓國男仔，極具魅力，佢今年極有機會挑戰成功！我都睇好另一位、任職醫生的蘇雋祁(Jensen)，佢贏面都唔少。」另外，Kylie C.近日參加ViuTV節目《戀愛Staycation》，和多名單身男女在獨立屋中共同生活10天，透過互動了解，看最後能否擦出愛火花，在節目自稱「杞子」的她，說拍攝過程更令她增強社交能力，笑言自己不太懂打開話題，性格較被動。