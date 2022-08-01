Ace Talent演藝模特兒大賽 唐安麒睇好「港版Gabee」Ailee C奪冠

ACE ENTERTAINMENT3和韓國ASIA MODEL FESTIVAL合辦亞洲最大型的《ACE TALENT演藝模特兒大賽》，於上月28日及29日一連兩日進行準決賽。大會總評審兼韓國演藝社長Yong Heo率領首席評審、有「美容教主」之稱的亞洲傑出企業家唐安麒、星級評審兼大灣區傑出企業家蔡加敏，在眾多參賽者中選出三組包括模特兒組、演藝組、KOL組的優秀者，晉身8月6日的總決賽。模特兒組得獎者，今年9月將會代表香港到韓國參賽！

前香港手球代表 BrianBond 王者回歸出戰贏面大

以往韓國不少比賽包括偶像選秀等，都會有上屆得獎者再參賽，今屆《ACE TALENT演藝模特兒大賽》也有「回歸制」，在去年大賽演藝組奪得季軍的BrianBond(林灝邦)，以「王者挑戰」身份，出戰今屆模特兒組，上屆得獎者Kylie C.(鄭杞瑤)在現場進行「星級應援」。

BrianBond在過去一年密集式接受療程改善皮膚狀態，以及操練收身煉成一副爆肌鋼條身材，狀態大勇回歸出戰。現年24歲、在理工大學工商管理學畢業的他，身高達188cm，他更曾是香港手球代表隊成員，曾代表香港出戰亞洲青年運動會。另外，演藝組的參賽者C Kelly(張加妮)及Ailee C(趙諾妍)同樣令評判留下深刻印象，Ailee C可謂「港版Gabee」，跟韓國爆紅舞者Gabee一樣，舞技震懾全場。