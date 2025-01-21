Ada@VIVA生日願望想開工 首個生日應援勁surprise

VIVA成員姜咏鑫（Ada）今個月生日，早前她便迎來入行後首個fans為她舉辦的生日應援，早前Ada更親身走到茶舍打卡，見到現場佈置，令她大感驚喜，大呼：「原來有咁多人錫我！」

Ada坦言以往生日都是收到message或fans的DM祝福，生日應援是人生第一次，「今次佢哋幫我整咗個茶飲店嘅應援，有手幅、鎖匙扣、Postcard，呢啲都係第一次發生喺我身上，所以都係一個surprise。」Ada落舖打卡當日，有歌迷聞風而至，現場跟她唱生日歌、切蛋糕及送上禮物，「所以今年比我嘅感覺係超級唔同，而且覺得：『吖！原來有咁多人錫我。』嘅感覺。」知道歌迷於一個多月前已開始籌備，Ada除了感動亦十分識做，當日自掏腰包請全場fans飲茶，以表示對他們的謝意。