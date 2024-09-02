Adele台上宣布巡唱結束後 將長時間休息

Adele在慕尼黑舉行的10場演唱會， 吸引了73萬名歌迷入場，創下演唱會參與人數新紀錄！

英國女歌手Adele，上月31日於德國慕尼黑舉行演唱會時宣布，於美國拉斯維加斯演出完畢後，會選擇休息一段長時間。在表演中，她用顫抖的聲音表示：「這7年來我一直努力過歌手的生活，現在我要過另一種生活方式，我已經為此準備很久了。」

隨後Adele透露，自己將會有「一段很長時間」不會登上舞台。她對過去三年來觀看她表演的觀眾表達深深的感謝，Adele補充道：「這次世界巡演是一次奇妙的經歷。但我需要休息一陣子。」

在過去幾年中，Adele經歷奔波勞碌的巡演，私人生活中亦遇上許多波折，像2019年與情人Simon Koneck分手。2021年，Adele與體育界的經理人Rich Paul開始交往，近期有推測指她已與Rich Paul已經訂婚訂婚。