Adele台上宣布巡唱結束後 將長時間休息

英國女歌手Adele，上月31日於德國慕尼黑舉行演唱會時宣布，於美國拉斯維加斯演出完畢後，會選擇休息一段長時間。在表演中，她用顫抖的聲音表示：「這7年來我一直努力過歌手的生活，現在我要過另一種生活方式，我已經為此準備很久了。」
隨後Adele透露，自己將會有「一段很長時間」不會登上舞台。她對過去三年來觀看她表演的觀眾表達深深的感謝，Adele補充道：「這次世界巡演是一次奇妙的經歷。但我需要休息一陣子。」
在過去幾年中，Adele經歷奔波勞碌的巡演，私人生活中亦遇上許多波折，像2019年與情人Simon Koneck分手。2021年，Adele與體育界的經理人Rich Paul開始交往，近期有推測指她已與Rich Paul已經訂婚訂婚。
此次慕尼黑的演唱會，是Adele德國巡演的最終站，她會在10月於拉斯維加斯預定還有10場演唱會，而這10場演出，自2022年已開始籌備，並將於11月結束。此外，Adele這次在慕尼黑舉行的10場演唱會，共吸引了73萬名歌迷入場，創下演唱會參與人數新紀錄！
其實在發行專輯和巡演之間的休息時間相當長，她自2008年發行首張專輯《19》後，她在2011年回歸推出專輯《21》，之後再到2015年再發行專輯《25》，又在2021年推出新專輯《30》，間隔長達6年。此次休息希望Adele有更多時間休息和沉澱，為下一段音樂旅程作極佳準備。