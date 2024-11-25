Adele賭城駐場騷完結 無限期休息享受生活

樂壇天后Adele從2022年11月開始在賭城拉斯維加斯凱撒王宮駐場演出，上周六舉行最後一場演出，當晚超感觸的她流淚表示：「我好想念這段時間，還有你們。我唯一擅長是唱歌，我不知何時才會再踏足舞台了。」Adele透露，這次演出選擇駐場而非巡迴，是因為想11歲兒子Angelo生活正常。「我將會再次和兒子共度周末，我愛你勝過任何一切。」Adele還感謝傳聞老公Paul Rich，「他令我山5得自己可做任何想做的事。」

Celine Dion和Adele相擁一幕，令全球樂迷動容。

Celine Dion 令她喊足一星期 Adele演出期間，多位歌手也親身到場支持，其中一位是2022年患上罕見疾病「僵硬人症候群」(Stiff-Person Syndrome, SPS)的加拿大天后Celine Dion。Celine在上月現身賭城欣賞Adele演出，兩位天后情深擁抱的片段熱爆網絡。Adele說：「我真正獲得釋懷是Celine來看我演出，我為此哭了一星期。對我來說，是一個圓滿時刻，也是我想來這裡演出的原因。」Adele今次演出的場地，正是Celine在20年前首次在賭城駐唱時建造，所以對Adele來說意義重大。

享受史泰龍豪宅 Adele完成長達兩年的駐場騷後，將會無限期休息。「過去7年我一直為自己打這一個新生活，現在我想好好地享受一下。」Adele所說是去年以8,000萬美元買下動作巨星史泰龍位於比華利公園的3.6英畝豪宅。天后收屋後將整座建築物拆掉重新再起，史泰龍表示沒有問題：「她(Adele)這樣做，一定比之前變得更華麗。」有傳史泰龍肯賣屋給Adele的唯一條件，就是保留豪宅內「洛奇」(Rocky)雕像。因為電影《Rocky》是史泰龍的成名作，雕像就是他的象徵。