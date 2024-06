shut up, all right ?

本應與觀眾談得開心的Adele,聽到台下暗諷LGBTQ+時,她憤怒回應:「Did you come to my fxxking show and just say that Pride sucks?Are you fxxking stupid?Don’t be so fxxking ridiculous. If you have nothing nice to say, shut up, all right?」Adele大概意思是「你來我的演唱會就講驕傲月好差,你傻的嗎?你真係好笑。如果你冇咩好講,請收聲。」短片在網上瘋傳,有網民表示:「這是我鍾意Adele的原因」、「如果人群中被Adele狂鬧,意味你真的說錯話。」