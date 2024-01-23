Ado下月亞博個唱門票售罄 翻唱碟登香港iTunes日本專輯榜冠軍

從未公開露面的日本神秘歌姬Ado，下月將展開首次世界巡迴演唱會「THE FIRST WORLD TOUR ”Wish”」，並落實2月18日來港假亞洲博覽館11號展館開騷。
Ado憑標誌性嗓音及爆炸性唱功，獨特歌聲令人一聽難忘。Ado首張翻唱專輯《Ado的試唱Album》（Adoの歌ってみたアルバム）一推出即登上香港iTunes日本專輯榜冠軍！這張翻唱專輯始於去年3月「希望 Ado翻唱的歌曲」企劃募集，在一萬多個投稿中，投票票選最高10首曲目進行翻唱，涵蓋Vocaloid和J-Pop歌曲、由昭和時代的流行音樂橫跨至令和最新曲作品。
年僅21歲的Ado透過演唱多種不同曲風，向世界各地的樂迷證明了她無與倫比的聲樂實力。《Ado的試唱Album》收錄不少香港樂迷熟悉的歌曲，包括經典動畫《東京喰種》主題曲《unravel》，Ado以歇斯底里、祭祀式的真假音轉換演繹，令網民驚嘆不已。椎名林檎的經典作《罪與罰》是企劃票選中最高票的其中一首，Ado曾表示自己的演唱方式深受椎名林檎的影響，其翻唱版本比起原曲絕不遜色！而網絡大熱歌曲《這麼可愛真是抱歉》更被樂迷熱烈期待，Ado以賣萌風格翻唱這首歌曲。至於Ado利用中低音演繹中森明菜於1984年推出的名曲《眼淚不是裝飾品》，如樣令人驚喜，此曲公認非常難唱，歌詞快如繞口令，小野麗莎、JUJU等也曾翻唱此曲，今次Ado版本也是全碟亮點之一。
Ado 首個世界巡迴演唱會香港站鐵定2月18日在亞博舉行，門票已經售罄；屆時凡於場內購買任何Ado專輯，即贈送限量官方香港記念卡乙張。