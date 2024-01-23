Ado下月亞博個唱門票售罄 翻唱碟登香港iTunes日本專輯榜冠軍

年僅21歲的Ado透過演唱多種不同曲風，向世界各地的樂迷證明了她無與倫比的聲樂實力。《Ado的試唱Album》收錄不少香港樂迷熟悉的歌曲，包括經典動畫《東京喰種》主題曲《unravel》，Ado以歇斯底里、祭祀式的真假音轉換演繹，令網民驚嘆不已。椎名林檎的經典作《罪與罰》是企劃票選中最高票的其中一首，Ado曾表示自己的演唱方式深受椎名林檎的影響，其翻唱版本比起原曲絕不遜色！而網絡大熱歌曲《這麼可愛真是抱歉》更被樂迷熱烈期待，Ado以賣萌風格翻唱這首歌曲。至於Ado利用中低音演繹中森明菜於1984年推出的名曲《眼淚不是裝飾品》，如樣令人驚喜，此曲公認非常難唱，歌詞快如繞口令，小野麗莎、JUJU等也曾翻唱此曲，今次Ado版本也是全碟亮點之一。