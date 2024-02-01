Ado演唱會｜年初九攻亞博開騷 新歌由《你的名字》川村元氣炮製動畫MV (有片)

當Ado世界巡迴演唱會即將揭幕之際，她為紀念樂天旗下品牌「Ghana牛奶朱古力」60 周年唱出全新廣告歌曲《Chocolat Cadabra》。此曲由井上拓作曲及編曲、Camellia填詞，動畫 MV 由扳機社(TRIGGER)製作，由曾擔任《你的名字》、《天氣之子》、《龍與雀斑公主》、《鈴芽之旅》等動畫名作的製作人川村元氣擔綱策畫與製作人，吉成曜執導並負責角色設計，陣容相當豪華。

川村元氣透露，為紀念樂天推出朱古力 60 周年，他與一群愛吃甜食的製作團隊打造這個MV，並表示：「Ado 的美妙歌聲與世界知名動畫工作室 TRIGGER 的畫作結合一起，這是一部『美味』的作品。」以朱古力工廠作為舞台，描述三位分別信奉科學、現實生活與魔法的少女，穿梭於不同世界的朱古力工廠冒險並且共同創作了朱古力。

Ado 也回想起小學 1 年級情人節時，為送心儀對象禮物首度挑戰自製朱古力，Ado稱：「記得當時跟媽媽一起用樂天Ghana牛奶朱古力，手工製作可愛朱古力的畫面，每次看到這款朱古力記憶就會浮現腦海，有時讓我覺得尷尬到想逃走…我想像甜蜜與苦澀的對比來唱這首歌，我認為這是一首就像朱古力一樣，可以享受到多種口味的歌曲。」《Chocolat Cadabra》已經上架，預料將成今年情人節的熱門歌單 。