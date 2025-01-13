ADOR軟硬兼施 一面禁制令一面利誘 勸NewJeans盡快回巢

韓國女團NewJeans，與經理人ADOR的合約紏紛最新進展，就是ADOR已向首爾中央地方法院，提出新一輪法律行動，要求法院頒發禁制令，禁止NewJeans成員在未經公司批准情況下，與任何廣告商簽訂合約或進行相關活動。
ADOR此舉為確立其作為NewJeans專屬合約管理公司地位，早在2023年12月3日，ADOR已向法院提出「專屬合約有效性確認訴訟」，這次禁制令申請，將持續至訴訟一審判決結果出爐為止。
ADOR在申請書中強調，此舉旨在防止成員在未經授權下進行個人活動，並希望藉此為NewJeans提供及時糾正錯誤判斷的機會。公司特別提出K-Pop業界高度關注，指若容許藝人單方面解除專屬合約，並自行出席商業活動，不僅會影響娛樂產業的投資吸引力，更可能動搖整個K-Pop產業根基。
此外，ADOR指公司目前已接獲多個商業合作提案，同時已完成包括正規專輯發行及fans見面會在內的年度活動規劃。公司表示願意與NewJeans成員進行充分溝通，共同解決當前的合約爭議。
ADOR與NewJeans這場風波，備受全球fans關注，其處理結果可能對整個K-Pop行業的合約制度產生深遠影響。業界普遍認為，需要在保障藝人權益和維護產業秩序之間取得平衡。