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娛樂
2025-01-13 22:55:00

ADOR軟硬兼施 一面禁制令一面利誘 勸NewJeans盡快回巢

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ADOR軟硬兼施 一面禁制令一面利誘 勸NewJeans盡快回巢

ADOR軟硬兼施 一面禁制令一面利誘 勸NewJeans盡快回巢

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韓國女團NewJeans，與經理人ADOR的合約紏紛最新進展，就是ADOR已向首爾中央地方法院，提出新一輪法律行動，要求法院頒發禁制令，禁止NewJeans成員在未經公司批准情況下，與任何廣告商簽訂合約或進行相關活動。

ADOR此舉為確立其作為NewJeans專屬合約管理公司地位，早在2023123日，ADOR已向法院提出「專屬合約有效性確認訴訟」，這次禁制令申請，將持續至訴訟一審判決結果出爐為止。

ADOR一面向法院申請禁制令，一面利誘NewJeans盡快回巢。 ADOR的合約紏紛最新進展，就是向首爾中央地方法院申請禁制令。 ADOR的禁制令，意題阻止NewJeans成員以個人身份，與任何廣告商簽訂合約或進行相關活動。 ADOR以商業合作提案、正規專輯發行及fans見面會，利誘 NewJeans回巢。

ADOR在申請書中強調，此舉旨在防止成員在未經授權下進行個人活動，並希望藉此為NewJeans提供及時糾正錯誤判斷的機會。公司特別提出K-Pop業界高度關注，指若容許藝人單方面解除專屬合約，並自行出席商業活動，不僅會影響娛樂產業的投資吸引力，更可能動搖整個K-Pop產業根基。

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此外，ADOR指公司目前已接獲多個商業合作提案，同時已完成包括正規專輯發行及fans見面會在內的年度活動規劃。公司表示願意與NewJeans成員進行充分溝通，共同解決當前的合約爭議。

ADORNewJeans這場風波，備受全球fans關注，其處理結果可能對整個K-Pop行業的合約制度產生深遠影響。業界普遍認為，需要在保障藝人權益和維護產業秩序之間取得平衡。

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