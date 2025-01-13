ADOR軟硬兼施 一面禁制令一面利誘 勸NewJeans盡快回巢

韓國女團NewJeans，與經理人ADOR的合約紏紛最新進展，就是ADOR已向首爾中央地方法院，提出新一輪法律行動，要求法院頒發禁制令，禁止NewJeans成員在未經公司批准情況下，與任何廣告商簽訂合約或進行相關活動。

ADOR此舉為確立其作為NewJeans專屬合約管理公司地位，早在2023年12月3日，ADOR已向法院提出「專屬合約有效性確認訴訟」，這次禁制令申請，將持續至訴訟一審判決結果出爐為止。