aespa世巡首次公開獻唱《Better Things》 美國觀眾起立韓語和唱(有片+多圖)

韓國女團aespa，正在舉行全球巡演《aespa LIVE TOUR 2023 'SYNK: HYPER LINE》，早前從飛到美國洛杉磯籌備，之後會到南美洲、歐洲共14個城市開唱。昨日美國時間19日，她們在美國達拉斯(Dallas)舉行了一場客納逾萬名觀眾的高水準演出。
aespa在演唱會裡，除獻唱了全球熱播金曲《Black Mamba》、《Next Level》、《Savage》外，還獻上兩日前發行的新歌《Better Things》，甚至還增加了《Hold On Tight》一曲，讓樂迷為之瘋狂。
▼aespa在美國達拉斯首次現唱獻唱新歌《Better Things》。(網上片段) ▼
此外，在整個演出過程中，全場觀眾起立為aespa致敬，更以韓語跟著歌詞和唱，並揮舞著應援捧，熱情地欣賞著表演，以行動和熱情來表達對aespa的支持和喜愛。演唱會結束後，aespa表示：「今天是世界巡演的第二場演出，達拉斯的fans們的熱情，讓我們感到驚訝與高興。能與你們見面就像做夢一樣，對我們來說這是一個珍貴的時刻。aespa會記住你們的支持和厚愛。我們希望可以盡快回來，期望下次再來表演時，你們能再次前來。」
aespa將於本月22日到邁阿密、25日到亞特蘭大、27日到華盛頓、30日到芝加哥、9月2日到波士頓、5日到墨西哥城、11日到巴西聖保羅、14日到智利聖地亞哥、25日到德國柏林、28日到英國倫敦、30日到法國巴黎開唱。