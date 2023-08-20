熱門搜尋:
美食博覽 好去處 電腦節 銀色債券 恒大 網上熱話 親海駅II 凱柏峰II COLLAR MIRROR C觀點 免費機票 港元定存 日本旅遊 Ray Online 零售復常系列 二手樓 限時優惠 國際專題 BNO 食譜 消暑方法 減肥 日圓匯率 2023香港小姐競選 鬼節
返回
娛樂
2023-08-20 22:10:16

aespa世巡首次公開獻唱《Better Things》 美國觀眾起立韓語和唱(有片+多圖)

分享：
生活

aespa演出過程中，全場觀眾都起立欣賞。

韓國女團aespa，正在舉行全球巡演《aespa LIVE TOUR 2023 'SYNK: HYPER LINE》，早前從飛到美國洛杉磯籌備，之後會到南美洲、歐洲共14個城市開唱。昨日美國時間19日，她們在美國達拉斯(Dallas)舉行了一場客納逾萬名觀眾的高水準演出。

aespa在演唱會裡，除獻唱了全球熱播金曲《Black Mamba》、《Next Level》、《Savage》外，還獻上兩日前發行的新歌《Better Things》，甚至還增加了《Hold On Tight》一曲，讓樂迷為之瘋狂。

aespa在美國達拉斯首次現唱獻唱新歌《Better Things》。(網上片段)

此外，在整個演出過程中，全場觀眾起立為aespa致敬，更以韓語跟著歌詞和唱，並揮舞著應援捧，熱情地欣賞著表演，以行動和熱情來表達對aespa的支持和喜愛。演唱會結束後，aespa表示：「今天是世界巡演的第二場演出，達拉斯的fans們的熱情，讓我們感到驚訝與高興。能與你們見面就像做夢一樣，對我們來說這是一個珍貴的時刻。aespa會記住你們的支持和厚愛。我們希望可以盡快回來，期望下次再來表演時，你們能再次前來。」

aespa將於本月22日到邁阿密、25日到亞特蘭大、27日到華盛頓、30日到芝加哥、9月2日到波士頓、5日到墨西哥城、11日到巴西聖保羅、14日到智利聖地亞哥、25日到德國柏林、28日到英國倫敦、30日到法國巴黎開唱。

 

aespa新歌MV《Better Things》。

aespa世巡圖輯：

生活 生活 生活 生活 生活 生活

aespa《Better Things》宣傳照圖輯：

生活 生活 生活 生活 生活 生活 生活 生活 生活 生活 生活 生活 生活 生活 生活 生活
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受