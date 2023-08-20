aespa世巡首次公開獻唱《Better Things》 美國觀眾起立韓語和唱(有片+多圖)

韓國女團aespa，正在舉行全球巡演《aespa LIVE TOUR 2023 'SYNK: HYPER LINE》，早前從飛到美國洛杉磯籌備，之後會到南美洲、歐洲共14個城市開唱。昨日美國時間19日，她們在美國達拉斯(Dallas)舉行了一場客納逾萬名觀眾的高水準演出。

aespa在演唱會裡，除獻唱了全球熱播金曲《Black Mamba》、《Next Level》、《Savage》外，還獻上兩日前發行的新歌《Better Things》，甚至還增加了《Hold On Tight》一曲，讓樂迷為之瘋狂。