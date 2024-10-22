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娛樂
2024-10-22 16:54:47

aespa事隔5月迅速回歸 推新歌《Whiplash》強攻排行榜(有片)

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無論妝容或服飾，aespa貫徹Y3K風格。

無論妝容或服飾，aespa貫徹Y3K風格。

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韓國女團aespa，5月才發行成團3年半以來的首張專輯《Armageddon》後，相隔5個月再推出第5張EP專輯《Whiplash》，來強攻各大排行榜，穩住年尾頒獎禮的獎座。而EP的同名主打歌《Whiplash》MV，昨日已經上架，評論大讚像極時裝品牌的廣告大片，非常glam與cyber。

aespa的《Whiplash》，是她們出道以來首次嘗試挑戰techno曲風，此曲以EDM為基礎，混合強烈的progressive house節奏與bass為特色，有著冷冷未來感。編舞方便，為了配合歌曲的機械感，舞蹈非常有規率而且對拍，加上大量舞者肢體動作的配合，多樣化的表演讓樂迷享受視覺與音樂合而為一的樂趣。

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aespa繼續futurism路線，打扮非常有未來感。 aespa於《Whiplash》MV裡，繼續一身Y3K裝扮。 無論妝容或服飾，aespa貫徹Y3K風格。

此外，aespa在第二次世界巡迴演唱會上，每位成員均各自表演了她們的solo歌曲，其中隊長Karina的《Up》，在Melon TOP100、HOT100和每日排行榜上，均排名第一，在Bugs的排行榜上，《Up》則在她們昨日回歸時，終於躍升到榜首位置。

明年1月開始，aespa計劃在全球29個地區舉辦總計41場演出，包括美國、墨西哥、加拿大等北美和南美，以及英國、法國、荷蘭、德國、西班牙等歐洲國家，全方位開展全球活動。

 

aespa《Whiplash》MV ▼

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