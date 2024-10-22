aespa事隔5月迅速回歸 推新歌《Whiplash》強攻排行榜(有片)

韓國女團aespa，5月才發行成團3年半以來的首張專輯《Armageddon》後，相隔5個月再推出第5張EP專輯《Whiplash》，來強攻各大排行榜，穩住年尾頒獎禮的獎座。而EP的同名主打歌《Whiplash》MV，昨日已經上架，評論大讚像極時裝品牌的廣告大片，非常glam與cyber。

aespa的《Whiplash》，是她們出道以來首次嘗試挑戰techno曲風，此曲以EDM為基礎，混合強烈的progressive house節奏與bass為特色，有著冷冷未來感。編舞方便，為了配合歌曲的機械感，舞蹈非常有規率而且對拍，加上大量舞者肢體動作的配合，多樣化的表演讓樂迷享受視覺與音樂合而為一的樂趣。