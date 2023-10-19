aespa出道3周年 慶熙大學舉行fans meeting 攜專輯《Drama》華麗回歸

韓國女團 aespa即將邁向出道三周年，為了慶祝這個重要里程碑，她們計劃舉辦一場特別的fans見面會。這場名為《2023 aespa FAN MEETING 'MY DRAMA'》的活動，將於11月17日晚上8時於首爾慶熙大學和平殿堂舉行。這將是一個fans與aespa共同慶祝出道周年紀念日的難得機會。

這次fans meeting既是對過去三年的回顧，也是對未來的展望。aespa將在舞台呈上她們歷年的經典歌曲，如《Next Level》、《Savage》、《Black Mamba》、《Spicy》、《Girls》等曲目，同時也會演出全新作品。此外，他們還計劃透過講座、遊戲等多種形式，與fans們進行親密的交流，讓大家更加貼近彼此。

11 月 10 日推第四張迷你專輯

11月10日推第四張迷你專輯

Fans見面會的門票預售，將於10月31日晚上8點開始(只對粉絲俱樂部會員開放)。一般門票發售將於11月2日晚上8時開始。fans們可通過票務連結進行門票預訂。此外，aespa的第四張迷你專輯《Drama》，亦將於11月10日下午2點在各大音源網站上公開，並於同日正式發行。

aespa 4美非常期待與fans們共度這特別的時刻，並創造更多美好的回憶：「感謝fans們一直以來的支持和愛護，如果沒有fans的陪伴，我們aespa就沒有成長和進步。」aespa又希望fans能夠一同見證她們華麗回歸，並一起為未來的冒險，繪製新的劇情。