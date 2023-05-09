aespa創K-Pop女子組合銷售記錄 連續兩年出碟破百萬

韓國4大娛樂巨頭的SM Entertainment，早前出現股權鬥爭，令創辦人李秀滿失勢，其一手打造的女團aespa，未能再進一步，發展一度受阻。近日公司股權塵埃落定，aespa再度從新出發，昨日推出組合的第三張迷你專輯《MY WORLD》，更創下K-Pop 女子組合的首日銷售記錄。

aespa 4位成員(左起)Winter、寧寧、Karina、Giselle。

首日賣 137 萬張碟 aespa以重跳舞節奏的《Spicy》作為回歸主打，一推出已經攻佔Bugs、Vibe兩大掛行榜的冠軍位置，收錄的，b-side歌曲《Thristy》、《Salty & Sweet》、《I'm Unhappy》、《Til We Meet Again》等，由於歌曲質素口碑不錯，亦順利進入各排行榜。而《MY WORLD》首日發售銷量，今日公布達到1,372,929萬張，成為K-Pop女團之最。