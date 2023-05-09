aespa創K-Pop女子組合銷售記錄 連續兩年出碟破百萬

韓國4大娛樂巨頭的SM Entertainment，早前出現股權鬥爭，令創辦人李秀滿失勢，其一手打造的女團aespa，未能再進一步，發展一度受阻。近日公司股權塵埃落定，aespa再度從新出發，昨日推出組合的第三張迷你專輯《MY WORLD》，更創下K-Pop 女子組合的首日銷售記錄。
首日賣137萬張碟
aespa以重跳舞節奏的《Spicy》作為回歸主打，一推出已經攻佔Bugs、Vibe兩大掛行榜的冠軍位置，收錄的，b-side歌曲《Thristy》、《Salty & Sweet》、《I'm Unhappy》、《Til We Meet Again》等，由於歌曲質素口碑不錯，亦順利進入各排行榜。而《MY WORLD》首日發售銷量，今日公布達到1,372,929萬張，成為K-Pop女團之最。
第二隊獲Coachella邀請的K-Pop藝人
其實aespa去年7月推出迷你專輯《Girls》，已經突破百萬銷量，因此《MY WORLD》全球預售額高達180萬張，並在日本、芬蘭等20個國家和地區的iTunes「最佳專輯榜」上位居榜首，對於連續兩年推出專輯都達百萬銷量，證明aespa實力之餘，fans已經突破韓國本土，全因她們是繼BLACKPINK後，第二組獲邀出席美國Coachella音樂節的K-Pop藝人，在國際樂壇擁有資名度。