aespa台灣首秀完滿落幕 東京巨蛋將加門票 《Supernova》專輯霸榜11周冠軍

韓國女團aespa，上周五至日(8月9至11日)一連3天於林口體育館舉辦《2024 aespa LIVE TOUR – SYNK: PARALLEL LINE – in TAIPEI》演唱會，3場演出共吸引2.7萬名fans前來參與。 aespa甫登場即以《Drama》作開場，震撼人心的方式，為演唱會拉開序幕，之後獻上出道曲《Black Mamba》、代表作《Next Level》、《Spicy》，以及今年推出的熱門曲《Supernova》等，令現場觀眾陶醉其中，4位成員Karina、Giselle、Winter及寧寧，各自上精彩的solo演出，每環節均展現她們的專屬舞台魅力與美態。



台灣站演唱會圓滿落幕後，aespa將到日本東京巨蛋舉辦《2024 aespa LIVE TOUR – SYNK: PARALLEL LINE – in TOKYO DOME -Special Edition》，門票一推出即全部售罄，因此大會將開放更多座位，必將吸引大批aespa搶購門票。

而aespa 5月推出的主打歌《Supernova》，在韓國主要音樂榜上，創下多項佳績，包括連續兩個月登頂Melon和Genie月榜，並在周榜上長達11周穩坐冠軍，成為今年統治排行榜最長時間的歌曲，證明她們在全球擁有強大人氣。