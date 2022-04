剛在周末於美國洛杉磯舉行的《Coachella Valley Music and Arts Festival》,最大驚喜肯定是韓國女團2NE1冇預警復合,這是她們事隔7年全員合體公開亮相,演唱歌曲《I am The Best》為K-Pop迷帶來滿滿回憶。

今日SM娛樂宣布,旗下女團AESPA,將在今個周末(美國時間本月23日)於《Coachella》的主舞台演演出,獻唱包括《Black Mamba》、《Next Level》、《Savage》等大熱單曲棍球,這是繼BLACKPINK、BIGBANG(2020年因疫情,無緣《Coachella》舞台)後第3隊獲邀演出的K-Pop組合。

2020年11月出道的AESPA,首張迷你專輯《Savage》曾位居美國Billboard 200強專輯榜第20位,去年感恩節又獲百貨公司邀請到紐約演出,因此打開了美國的資名度,今次獲邀在《Coachella》獻技,進一步證明了他們的實力。