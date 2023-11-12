aespa回歸推專輯《Drama》 主打歌MV致敬經典電影場面

韓國女團aespa，上周五帶著樂迷期待已久的新迷你專輯《Drama》正式回歸K-Pop樂壇。這是她們的第四張迷你專輯，其中主打歌曲《Drama》，以其hip hop舞曲風格和精彩的舞蹈表演，吸引了大眾的目光。專輯現已在各大音源網站上完整公開，主打歌《Drama》的MV，更向多齣經典電影致敬，引發了fans們熱烈迴響，留言叫4位成員直接去當電影演員，尤其Giselle的形象，非常圈粉。 ▼ aespa 《 Drama 》 MV ▼。

《Drama》是一首具有強烈hip hop風格的舞曲，以強烈鼓聲和精緻synth-bass為特色，歌曲的編舞力量十足，突顯4位成員Karina、Winter、Giselle及NingNing的自信與魅力，其中包括充滿記憶點的手臂動作，營造出緊張刺激的氛圍。《Drama》的舞蹈旨在最大程度地展現歌曲的緊迫感，同時也易於fans們跟隨，因此引來熱烈的反響。 專輯收錄其他6首歌曲，其中包括具有催眠旋律，與致命魅力的EDM舞曲《Trick or Trick》，以及歌迷俱樂部「MY」的歌曲《You》等。這些曲目都展示了aespa多元化的音樂風格，從《Don't Blink》、《Hot Air Balloon》到《YOLO》，每首歌曲都散發著成員們的歌唱實力。