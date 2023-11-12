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娛樂
2023-11-12 15:57:45

aespa回歸推專輯《Drama》 主打歌MV致敬經典電影場面

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aespa充滿戲劇感的成熟造型，暫時評價不錯。

韓國女團aespa，上周五帶著樂迷期待已久的新迷你專輯《Drama》正式回歸K-Pop樂壇。這是她們的第四張迷你專輯，其中主打歌曲《Drama》，以其hip hop舞曲風格和精彩的舞蹈表演，吸引了大眾的目光。專輯現已在各大音源網站上完整公開，主打歌《Drama》的MV，更向多齣經典電影致敬，引發了fans們熱烈迴響，留言叫4位成員直接去當電影演員，尤其Giselle的形象，非常圈粉

 

 

aespaDramaMV▼。

Drama》是一首具有強烈hip hop風格的舞曲，以強烈鼓聲和精緻synth-bass為特色，歌曲的編舞力量十足，突顯4位成員KarinaWinterGiselleNingNing的自信與魅力，其中包括充滿記憶點的手臂動作，營造出緊張刺激的氛圍。《Drama》的舞蹈旨在最大程度地展現歌曲的緊迫感，同時也易於fans們跟隨，因此引來熱烈的反響。

專輯收錄其他6首歌曲，其中包括具有催眠旋律，與致命魅力的EDM舞曲《Trick or Trick》，以及歌迷俱樂部「MY」的歌曲《You》等。這些曲目都展示了aespa多元化的音樂風格，從《Don't Blink》、《Hot Air Balloon》到《YOLO》，每首歌曲都散發著成員們的歌唱實力。

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aespa的第四張迷你專輯《Drama》的回歸活動已經開啟。

aespa的成員們，對於這次回歸活動，充滿了期待和興奮，隊長Karina說：「非常期待與fans一起創作的『Drama』，希望他們會喜歡。讓我們一起創作一部傑作吧。」 Winter表示：「真的很高興能夠透過新的音樂，來展示aespa的不同面向，希望fans喜歡我們努力為他們準備的歌曲。」中國籍成員NingNing則稱：「已經很久沒有在音樂表演中看到大家了，很高興終於能夠展示《Drama》，期待見到舞台下的你們。」

換了新形象狀態大勇的Giselle指：「很期待與大家見面，因為我們帶著aespa的『Metal Taste』回歸。我們非常注重表演，並準備了多元且酷炫的造型，希望大家喜歡。」 aespa的《Drama》獲廣大fans熱情迴響，他們紛紛在社交媒體上留言，對她們的支持和期待，同時也期待能夠與偶像更緊密地連結和互動。

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《Drama》將是aespa在2023年的重要里程碑。

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