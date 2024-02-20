aespa宣布6月舉行世巡 香港站鐵定8月3日舉行

2020年出道的韓國4人女子組合aespa，去年才舉行完《SYNK : HYPER LINE》系列演唱會，又發行兩張迷你專輯《MY WORLD》以及《Drama》，外界反響不錯，令她們擠身全球5大最受歡迎女團之一。今年年頭又重新演繹前輩徐太志和孩子們(Seo Taeji & The Boy)的金曲《Regret of the Times》(時代遺憾2024 aespa Remake Ver.)，令她們人氣持續燃燒。

有見及此，aespa昨日宣布6月29日舉行第二次世界巡演《2024 aespa LIVE TOUR - SYNK: Parallel Line》。這次巡演將在首爾開始，隨後將前往福岡、名古屋、埼玉、大阪、新加坡、香港、台北、雅加達、雪梨、墨爾本、澳門和曼谷等全球13個地區舉行。香港站鐵定8月3日舉行，有關場地及購票詳情，將在之後公布。

aespa去年舉辦首次世巡迴，在全球21個地區進行了31場表演，展現她們出色的演出實力。這次《SYNK: Parallel Line》第二次世巡，將以aespa新的美學世界觀作為靈感，擴展為多層平行宇宙。預計通過升級的演出，和壯觀的舞台規模和製作，將給樂迷極大的震撼和享受。此外，aespa明天及後天將出席在東京巨蛋舉行的《SMTOWN LIVE 2024 SMCU PALACE @TOKYO》活動，為她們的第二次世巡熱身。