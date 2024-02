aespa宣布6月舉行世巡 香港站鐵定8月3日舉行

2020年出道的韓國4人女子組合aespa,去年才舉行完《SYNK : HYPER LINE》系列演唱會,又發行兩張迷你專輯《MY WORLD》以及《Drama》,外界反響不錯,令她們擠身全球5大最受歡迎女團之一。今年年頭又重新演繹前輩徐太志和孩子們(Seo Taeji & The Boy)的金曲《Regret of the Times》(時代遺憾2024 aespa Remake Ver.),令她們人氣持續燃燒。