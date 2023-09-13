aespa巴西開騷唱足25首歌 讚當地歌迷反應最熱情

韓國女團aespa，星期一晚在巴西聖保羅舉辦首場世巡演唱會，吸引數以萬計的當地fans前來支持。當晚在Espaço Unimed活動中心門外，演出前數小時就已擠滿了預備霸台前位置的歌迷。當地晚上7時許，aespa 4位成員Karina、Winter、Giselle及NingNing開始出場，fans立即發出聲歡呼聲浪迎接她們。

隨著節奏強烈的《Black Mamba》intro響起，全場fans與台上的aespa同步行動，現場瀰漫著震耳欲聾的歡呼聲。表演到《Next Level》時，歌迷夾好一起打開手機粒並紛紛舉起，一片夢幻燈海與舞台結合成一幅絢麗壯觀的畫面。隨後幾首歌包括《Better Things》、《Spicy》、《Thirsty》及《Salty & Sweet》(Salty & Sweet)，歌迷不僅熟悉熱門歌曲，還跟著一起唱出B-SIDE歌曲，積極享受她們的演出，萬人大合唱更將氣氛推至高潮。

到aespa獻唱《Girls》時，她們用葡語向巴西fans表達感謝，又說：「每次我們開直播的時候，都會看到很多留言說『來巴西吧』，很高興我們終於來了，更讓我們受到鼓舞，是因為你們玩得很開心。」此時歌迷們更放聲嚎叫。接著aespa即興與感謝每一位fans互動，並說：「謝謝你們的支持，一直在aespa身邊發光發熱。」這場近兩小時的精彩演出，令在場每一個觀眾都深感aespa與fans之間的情誼。