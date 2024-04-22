aespa成團4年首發正規專輯　下月推雙主打歌

韓國女團aespa今日宣布，她們將下月27日推出成團至今的首張正規專輯《Armageddon》，4位成員們正積極備戰，準備在舞台上帶來一場震撼的音樂盛宴！這是自她們出道以來的重要時刻，歌迷們迫不及待地期待著這個重大里程碑。

aespa首張專輯收錄10首精彩的歌曲，其中包括雙主打歌《Supernova》和《Armageddon》，為了讓樂迷更品味到的aespa音樂魅力，《Supernova》將於下個月的13日率先發布，讓歌迷們提前感受到她們的獨特魅力。而《Armageddon》則將於同月27日正式上架，fans均抱抱著萬分期待的心情，迎接這場音樂派對！

《Armageddon》專輯將掀起K-Pop樂壇新風暴

aespa自2020年11月發布單曲《Black Mamba》出道以來，她們以多首熱曲如《Next Level》、《Savage》和《Spicy》等征服全球歌迷們的心。她們的音樂風格充滿力量、活力和魅力，每一首歌曲都能帶給人們無限的能量和快樂。

aespa成員每次回歸登上舞台，都展現出令人驚嘆的舞技和華麗視覺效果，讓樂迷難以忘懷。她們的音樂不僅讓人們跟隨著節奏搖擺起舞，更能夠在歌詞中找到共鳴，讓樂迷感受到彼此之間的連結。《Armageddon》專輯將掀起K-Pop樂壇新風暴，樂迷期待即將到來的音樂時刻，讓aespa的音樂在我們的耳朵中綻放華彩。