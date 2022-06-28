aespa攻美西岸唱至東岸

韓國SM娛樂旗下王牌女團aespa，趁著BLACKPINK兵役期、BTS暫休，全面進軍美國，她們在剛過的周日、周一，於美國洛杉磯的YouTube 劇院舉辦了為期兩天的演唱會《aespa Showcase SYNK in LA》，獲得逾萬名當地樂迷入場支持。

洛杉磯兩場演唱會報捷 此次演唱會中，aespa不僅演唱了出道曲《Black Mamba》、《Next Level》、《Savage》等熱門歌曲，還演唱了第一張迷你專輯《Savage》內的《aenergy》、《Lucid Dream》、第二張將於7月8日發行的迷你專輯《Girls》的預發單曲《Illusion》、首支英文單曲《Life's Too Short》，勁歌熱舞俘虜全場觀眾。而27日周一舉行的附加場，觀眾不僅從開場即站起來跟著唱《aenergy》一曲，更對成員們熱情歡呼至散場，可見aespa受歡迎程度。