aespa新曲《Hot Mess》Y3K混動漫 運用可愛視覺冧日本fans(有片)

韓國女團aespa，上周末於首爾為巡演《2024 aespa LIVE TOUR – SYNK：PARALLEL LINE》舉行兩場揭幕演出後，昨日她們飛到日本，推出日語細碟專輯《Hot Mess》，正式在當地市場出道，MV亦已在昨日上架，視覺效果貫徹她們Y3K futuristic風格，但加上動漫CG元素，令aespa變得可愛迷人，洗脫過往為討好歐美市場的暗黑風。

《Hot Mess》是一首極具衝擊節奏的K-Pop舞曲，以兇猛synth bass riff作主導，配合4位成員半吟半唱的歌聲，是一首為演唱舞台而設的戰歌。專輯除了同名主打歌外，還包含兩曲原創side track歌曲，包括清新雋永的和《Sun and Moon》，以及同樣蘊含Y3K未來派元素的《Zoom Zoom》，朗朗上口的洗腦歌詞，加上高速girl crush節奏，還有結尾的大口唱，非常YG娛樂的風，交給BLACKPINK或BABYMONSTER主唱，亦不會有違和感。