aespa新歌《Armageddon》MV 20小時破千萬點擊 推CDP專輯連播放器(有片)

韓國女團aespa，昨日推出成團3年半的首張正規專輯《Armageddon》，同名主打歌MV亦於YouTube上架，而且推出20小時(截至下午2時)，點擊率已突然1千萬。此專輯《Armageddon》收錄雙主打歌《Supernova》、《Armageddon》，還有《Set The Tone》、《Mine》、《Licorice》、《Armageddon》及《Licorice》等共10首歌曲。

而《Armageddon》於美國、加拿大等全球25個地區的iTunes專輯排行榜已經坐上冠軍寶座，並於中國的騰訊音樂旗下五個音源平台綜合K-Pop榜、日本串流媒體音樂平台AWA實時排行榜稱冠，充分證明aespa在亞洲擁有超高人氣。此外，在韓國本土的Melon、Bugs、Genie等音源排行榜，亦位居前10名位置。