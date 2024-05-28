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娛樂
2024-05-28 14:23:21

aespa新歌《Armageddon》MV 20小時破千萬點擊 推CDP專輯連播放器(有片)

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aespa昨日推出首張正規專輯《Armageddon》。

韓國女團aespa，昨日推出成團3年半的首張正規專輯《Armageddon》，同名主打歌MV亦於YouTube上架，而且推出20小時(截至下午2)，點擊率已突然1千萬。此專輯《Armageddon》收錄雙主打歌《Supernova》、《Armageddon》，還有《Set The Tone》、《Mine》、《Licorice》、《Armageddon》及《Licorice》等共10首歌曲。

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而《Armageddon》於美國、加拿大等全球25個地區的iTunes專輯排行榜已經坐上冠軍寶座，並於中國的騰訊音樂旗下五個音源平台綜合K-Pop榜、日本串流媒體音樂平台AWA實時排行榜稱冠，充分證明aespa在亞洲擁有超高人氣。此外，在韓國本土的MelonBugsGenie等音源排行榜，亦位居前10名位置。

 

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此外，aespa宣布將於719日發行《Armageddon》的CDP版本，即CDCD播放器。她們指，此CDP專輯證明她們對自己音樂出品的信心，以及把音樂的無形價值實體化，供喜愛她們的fans擁有和體驗。《ArmageddonCDPCDP版本即日起在SMTOWN & STOREKWANGYA@SEOUL唱片店開始接受預訂，並將於719日推出。

 

aespaArmageddonMV

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