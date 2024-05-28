aespa新歌《Armageddon》MV 20小時破千萬點擊 推CDP專輯連播放器(有片)

韓國女團aespa，昨日推出成團3年半的首張正規專輯《Armageddon》，同名主打歌MV亦於YouTube上架，而且推出20小時(截至下午2時)，點擊率已突然1千萬。此專輯《Armageddon》收錄雙主打歌《Supernova》、《Armageddon》，還有《Set The Tone》、《Mine》、《Licorice》、《Armageddon》及《Licorice》等共10首歌曲。
而《Armageddon》於美國、加拿大等全球25個地區的iTunes專輯排行榜已經坐上冠軍寶座，並於中國的騰訊音樂旗下五個音源平台綜合K-Pop榜、日本串流媒體音樂平台AWA實時排行榜稱冠，充分證明aespa在亞洲擁有超高人氣。此外，在韓國本土的Melon、Bugs、Genie等音源排行榜，亦位居前10名位置。
此外，aespa宣布將於7月19日發行《Armageddon》的CDP版本，即CD連CD播放器。她們指，此CDP專輯證明她們對自己音樂出品的信心，以及把音樂的無形價值實體化，供喜愛她們的fans擁有和體驗。《Armageddon》CDPCDP版本即日起在SMTOWN & STORE和KWANGYA@SEOUL唱片店開始接受預訂，並將於7月19日推出。
▼aespa《Armageddon》MV▼