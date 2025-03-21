aespa日本MTV頒獎禮奪4獎 8月出席Summer Sonic作嘉賓

韓國女團aespa，昨日赴日本出席《MTV Video Music Awards Japan》(VMAJ)頒獎禮，而且表現出色，成為首隊在該頒獎禮上，獲得4個獎項的女藝人，證明了她們在全球的人氣和影響力。
aespa昨日特別前往橫濱K-Arena領獎，她們憑藉第五張迷你專輯的主打歌《Whiplash》，贏得「年度最佳藝人獎」(Artist of the Year)和「最佳團體錄影帶獎」(Best Group Video -International-)，以及分別憑首張正規專輯的雙主打歌《Supernova》和《Armageddon》獲得「最佳舞蹈錄影帶獎 」(Best Dance Video)和「最佳K-POP錄影帶獎」(Best K-POP Video)。
aespa在獲獎後表示：「很高興我們的音樂能被如此多人聽到，並感謝日本的MTV一直以來的支持。」之間她們的表演，贏盡日本歌迷的熱烈反響。
此前，aespa在《第39屆日本金唱片》上，獲得兩大項獎項，包括「年度最佳新人」和「年度歌曲」。她們自去年7月以單曲《Hot Mess》在日本正式出道以來，演唱會門票銷售一直火爆，並成為第一隊連續兩年在東京巨蛋舉行演唱會的外國女歌手。
此外，aespa將於8月參加日本最大型音樂節之一的《Summer Sonic 2025》，屆時為了配合演出，應該會推出新歌。