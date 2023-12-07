aespa歌曲入選《紐約時報》年度最佳 再獲《金融時報》封最具影響力女性

韓國女團aespa，今年8月推動的歌曲《Better Things》，被《紐約時報》(The New York Times)選為年度歌曲，而aespa是該年度榜唯一上榜的K-Pop歌手。除了《Better Things》外，這份年度榜單上，還包括其他世界級音樂人，如Olivia Rodrigo、Doja Cat、Lana Del Rey和Dolly Parton等藝人的歌曲。aespa作為唯一的K-Pop藝人，再次展示了他們在全球音樂界的地位。

《Better Things》這曲脫離傳統K-Pop聲音，以其獨特的音樂元素，和引人注目的和，聲而受到各方讚賞。這首歌曲8月發行，是一首極簡快節奏的舞曲，以其清爽的節指，和獨特的鼓組模式而受到歡迎。歌詞傳達了將時間專注於更有價值的事情上的積極信息。明亮的和弦及旋律，和aespa豐富的歌聲使這首歌脫穎而出。