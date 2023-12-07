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娛樂
2023-12-07 17:07:36

aespa歌曲入選《紐約時報》年度最佳 再獲《金融時報》封最具影響力女性

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aespa今年非常勤力，推出兩張迷你專輯及一張單曲專輯。

韓國女團aespa，今年8月推動的歌曲《Better Things》，被《紐約時報》(The New York Times)選為年度歌曲，而aespa是該年度榜唯一上榜的K-Pop歌手。除了《Better Things》外，這份年度榜單上，還包括其他世界級音樂人，如Olivia RodrigoDoja CatLana Del ReyDolly Parton等藝人的歌曲。aespa作為唯一的K-Pop藝人，再次展示了他們在全球音樂界的地位。

 

aespa由Ningning、Karina、Giselle、Winter組成。 aespa由Ningning、Karina、Giselle、Winter組成。 aespa由Ningning、Karina、Giselle、Winter組成。 aespa由Ningning、Karina、Giselle、Winter組成。 aespa由Ningning、Karina、Giselle、Winter組成。 aespa由Ningning、Karina、Giselle、Winter組成。 aespa出道以來，成員各有是非。

Better Things》這曲脫離傳統K-Pop聲音，以其獨特的音樂元素，和引人注目的和，聲而受到各方讚賞。這首歌曲8月發行，是一首極簡快節奏的舞曲，以其清爽的節指，和獨特的鼓組模式而受到歡迎。歌詞傳達了將時間專注於更有價值的事情上的積極信息。明亮的和弦及旋律，和aespa豐富的歌聲使這首歌脫穎而出。

 

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《Better Things》以其獨特和聲，引起樂迷注意。

此外，aespa最近還被英國《金融時報》(Financial Times UK)評選為「202325名最具影響力的女性」之一，進一步證明她們在全球擁有巨大影響力。aespa的成就和全球地位獲得提升，在音樂界的影響力亦不斷擴大，她們未來只會繼續取得更多成功，值得稱讚以及勿切留意aespa的最新動向

 

 

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aespa今年還舉行了巡迴演唱會，在樂壇影響力與日俱增。

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