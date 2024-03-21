aespa為MLB美職棒賽事任嘉賓 唱跳《Drama》《Next Level》點燃賽場氣氛

韓國女團aespa，昨晚於首爾舉行的MLB(美國職業棒球大聯盟)揭幕戰中驚豔亮相，展現無與倫比的聲勢，全場觀眾都因為她們精彩絕論的表演而歡呼喝彩。

aespa在表演前接受訪問時說：「我們感到非常榮幸，能夠在韓國舉辦的美國職業棒球大聯盟揭幕戰上表演，我們將全力支持比賽，希望大家能夠在安全愉快的氛圍中享受比賽。」