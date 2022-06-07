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娛樂
2022-06-07 18:26:08

aespa見面會攻美日 新碟《Girls》7月發行

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K-Pop

aespa於Coachella舞台演出，為她們收穫大批美國fans。

韓國女團aespa，剛於今年424日繼BLACKPINK2NE1後，成為第3隊登上全球最大音樂節Coachella舞台的K-Pop藝人，除了獻唱《aenergy》外，亦帶來《Black Mamba》、《Next Level》、《Savage》等熱播歌曲，最後更向美國樂迷送上新歌《Life is too short》作結，算是成功打響美國市場。

K-Pop

SM娛樂安排aespa面向國際觀眾。

SM娛樂的Metaverse概念活動

今日aespa宣布將在本月26日於美國洛杉磯的YouTube劇院舉辦《aespa Showcase SYNK in LA》，與​​洛杉磯的fans見面，這亦是aespa東家SM娛樂Metaverse的概念活動，aespa不但會獻唱她們的熱門歌曲外，亦會舉行對談會，還有Metaverse的概念遊戲於場中展示，讓fans透過遊戲更加認識aespa

洛杉磯之後，aespa將在867日於日本橫濱的Pia Arena MM舉辦為期兩天的日本展示會《aespa JAPAN PREMIUM SHOWCASE 2022 ~SYNK~》，以及策劃舉辦全面全球性活動。aespa第二張迷你專輯《Girls》，亦鐵定於78日在韓國和美國同步發行。

K-Pop

出道只有2年半的aespa，在國際樂壇聲譽日隆。

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