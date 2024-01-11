aespa首部傳記電影《aespa：MY First page》2月上映 獨家快閃店明天開幕

《aespa：MY First page》電影海報。

aespa首部傳記電影2月上映 韓國女團aespa出道3年，為了慶祝這個值得紀念的日子，她們將推出一部名為《aespa：MY First page》的電影，來紀念這個重要里程碑。電影將於2月在韓國樂天影院獨家上映。 《aespa: MY First page》是一部講述4位女孩Karina、Giselle、Winter和Ningning的追夢故事，片內收錄他們剛出道時的採訪，還有在舞台上表演出道歌曲《Black Mamba》的珍貴片段。樂迷可從電影中從新認識aespa，了解她們的成長歷程，透過精彩演出，感受她們的獨特魅力。

aespa 獨家快閃店 明天開幕 aespa的音樂風格多樣，結合pop、EDM和R&B等元素，並以強烈舞蹈表演和精湛的唱功聞名。她們的音樂作品充滿活力和積極的能量，深受年輕人的喜愛。除了音樂活動，aespa還積極參與各種綜藝節目和宣傳活動，展現她們的多才多藝和活潑的個性。她們在舞台上展現出的默契和能量，令人驚嘆。

此外，在電影上映前夕，aespa獨家快閃店將於1月12至21日在蠶室樂天世界購物中心一樓中庭開業，為fans及觀眾呈現《aespa: MY First page》的前導體驗內容，去開韓國旅遊的樂迷，可以趁機參觀。