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娛樂
2024-07-18 07:30:00

aespa《Armageddon》Billboard排25位 韓國Melon Genie第一霸榜8周

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aespa的歌曲《Supernova》，上周才被Billboard評為上半年最佳K-Pop金曲。

韓國女團aespa，能夠憑藉她們首張專輯《Armageddon》，在美國Billboard 200強專輯榜上，本周排名第25位，足證她們在全球音樂市場上，地位急速飛升。作為2020年出道的新人女團，aespa在短短數年時間內，就取得了如此亮眼的成績，實在是令人敬佩。

aespaBillboard 200強專輯榜，早前就憑藉迷你專輯《Girls》和《My World》，躋身該榜第3和第9位。她們不但在韓國本土取得巨大人氣，如今在美國這樣的重要音樂市場，亦能夠取得亮眼成績，成為繼BTSBLACKPINK之後，又一耀眼K-Pop新星。

 

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aespa憑《Armageddon》專輯，全球大獲成功。

此外，她們在韓國本土，《Armageddon》專輯的主打歌《Supernova》，在當地主要音樂網站MelonGenie周榜(7814)中均排名首位，創下8周第一最的持續紀錄，將她們受歡迎程度持續到下半年。

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而《Supernova》在Spotify上累計播放量亦以破億，並於6Circle Chart上，奪得3個月度獎，包括全球K-pop排行榜、數字排行榜、流媒體排行榜，使其成為發行兩個月後，仍受到全球聽眾的熱烈反響。

aespa等新生代韓流偶像不斷崛起，K-Pop熱潮未來只會有更多新人冒出，樂迷盼這批優秀K-Pop藝人，能夠繼續為全球音樂註入新活力。

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aespa正在舉行世界巡演，8月將來港演出。

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aespa於K-Pop女團排名，僅次於BLACKPINK、TWICE及NewJeans。