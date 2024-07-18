aespa《Armageddon》Billboard排25位 韓國Melon Genie第一霸榜8周

韓國女團aespa，能夠憑藉她們首張專輯《Armageddon》，在美國Billboard 200強專輯榜上，本周排名第25位，足證她們在全球音樂市場上，地位急速飛升。作為2020年出道的新人女團，aespa在短短數年時間內，就取得了如此亮眼的成績，實在是令人敬佩。

aespa在Billboard 200強專輯榜，早前就憑藉迷你專輯《Girls》和《My World》，躋身該榜第3和第9位。她們不但在韓國本土取得巨大人氣，如今在美國這樣的重要音樂市場，亦能夠取得亮眼成績，成為繼BTS和BLACKPINK之後，又一耀眼K-Pop新星。