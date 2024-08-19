aespa BABYMONSTER聯手攻日 吸引逾16萬樂迷入場

韓國4大公司的YG娛樂、SM娛樂，旗下女團BABYMONSTER及aespa，於東京舉行演唱會，無論口碑與入場人數，再度創下新紀錄。連正規專輯都未推出的BABYMONSTER，於《Summer Sonic 2024》表演，就吸引70,000萬人入場；aespa則在東京小巨蛋，舉行兩場容納9.4萬人的演唱會。

BABYMONSTER 《 Summer Sonic 》征服 7 萬樂迷

今年才正式出道的BABYMONSTER，前晚於《Summer Sonic》的演出總計不超過33分鐘，但實力超凡的7位女孩，唱出《SHEESH》及《Batter Up》後，高超唱工及精湛舞步，瞬間征服現場70,000名樂迷，就算唱慢版歌曲《DREAM》及《Stuck in the Middle》現場亦沒有冷場。首次面對70,000人演出成員間有明顯緊張情緒，好彩沒有影響她們的表演，今次一試，她們算是順利接過師姐BLACKPINK棒。