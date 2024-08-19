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娛樂
2024-08-19 20:15:22

aespa BABYMONSTER聯手攻日 吸引逾16萬樂迷入場

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aespa、BABYMONSTER聯手攻日開演唱會，共吸引逾25萬樂迷入場觀賞。

aespa、BABYMONSTER聯手攻日開演唱會，共吸引逾25萬樂迷入場觀賞。

韓國4大公司的YG娛樂、SM娛樂，旗下女團BABYMONSTERaespa，於東京舉行演唱會，無論口碑與入場人數，再度創下新紀錄。連正規專輯都未推出的BABYMONSTER，於《Summer Sonic 2024》表演，就吸引70,000萬人入場；aespa則在東京小巨蛋，舉行兩場容納9.4萬人的演唱會。

 

BABYMONSTERSummer Sonic》征服7萬樂迷

 

今年才正式出道的BABYMONSTER，前晚於《Summer Sonic》的演出總計不超過33分鐘，但實力超凡的7位女孩，唱出《SHEESH》及《Batter Up》後，高超唱工及精湛舞步，瞬間征服現場70,000名樂迷，就算唱慢版歌曲《DREAM》及《Stuck in the Middle》現場亦沒有冷場。首次面對70,000人演出成員間有明顯緊張情緒，好彩沒有影響她們的表演，今次一試，她們算是順利接過師姐BLACKPINK棒。

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BABYMONSTER唱了《SHEESH》及《Batter Up》，炒熱現場氣氛。 生活 aespa換上她們日本出道的戰服。 aespa日本演唱會舞台設計美輪美奐。

aespa東京小巨蛋騷9.4萬人入場

 

至於aespa開創了海外女歌手在東京巨蛋連續兩年單獨開唱的先河，她們在1718日的兩場演唱會，獻唱了日本出道專輯《Hot Mess》，和收錄曲《Sun and Moon》、《ZOOM ZOOM》等，贏得日本樂本熱烈反響。aespa發言時稱，「我們能夠連續兩年在東京巨蛋開唱全歸功於大家。」aespa又稱，能夠

聚集這麼多人一起欣賞她們的舞臺，的確令人無比感動，又說：「我們將再接再厲，希望大家和我們一起走下去。」

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