aespa HIGHLIGHT為首次香港KCON掀高潮 日團JO1初次襲港站亞博舞台

韓國娛樂公司CJ ENM在3月30和31日假香港亞洲國際博覽館舉行的「KCON HONG KONG 2024」圓滿落幕！這場韓流盛事在香港首次舉行，而今次香港作為KCON首站，而且邀多位K-POP界紅人出席，可謂意義非凡。

今年的KCON主題是「K-POP Fan&Artist Festival」，過去的周末，4.5萬名粉絲齊聚在亞洲國際博覽館。線上有超過360萬粉絲橫跨165個地區透過網路平台一同觀看這次KCON。首次在香港舉辦的KCON HONG KONG 2024第一天由aespa成員NINGNING和BOYNEXTDOOR的JAEHYUN擔任主持；第二天則是ZEROBASEONE成員成韓彬和章昊任司儀。

首日演唱會由男團HIGHLIGHT以經典歌曲《SHOCK》揭開序幕！續後由第5代KPOP團體帶來的精湛表演，包括人氣節上升的TWS，他們的表演颱風穩定，讓粉絲尖叫聲不斷，而BOYNEXTDOOR也首唱他們尚未發表的新歌。 除此之外，還有xikers帶來具有爆發力的演出和女歌手YENA也在台上演唱了她的經典歌曲，散發個人魅力。WayV的表演奠定了他們身為國際藝人的地位和aespa也為演唱會帶來了非常精彩的演出；香港歌手ANSONBEAN亦有為活動站台。