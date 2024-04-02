aespa HIGHLIGHT為首次香港KCON掀高潮 日團JO1初次襲港站亞博舞台

韓國娛樂公司CJ ENM在3月30和31日假香港亞洲國際博覽館舉行的「KCON HONG KONG 2024」圓滿落幕！這場韓流盛事在香港首次舉行，而今次香港作為KCON首站，而且邀多位K-POP界紅人出席，可謂意義非凡。
今年的KCON主題是「K-POP Fan&Artist Festival」，過去的周末，4.5萬名粉絲齊聚在亞洲國際博覽館。線上有超過360萬粉絲橫跨165個地區透過網路平台一同觀看這次KCON。首次在香港舉辦的KCON HONG KONG 2024第一天由aespa成員NINGNING和BOYNEXTDOOR的JAEHYUN擔任主持；第二天則是ZEROBASEONE成員成韓彬和章昊任司儀。
首日演唱會由男團HIGHLIGHT以經典歌曲《SHOCK》揭開序幕！續後由第5代KPOP團體帶來的精湛表演，包括人氣節上升的TWS，他們的表演颱風穩定，讓粉絲尖叫聲不斷，而BOYNEXTDOOR也首唱他們尚未發表的新歌。 除此之外，還有xikers帶來具有爆發力的演出和女歌手YENA也在台上演唱了她的經典歌曲，散發個人魅力。WayV的表演奠定了他們身為國際藝人的地位和aespa也為演唱會帶來了非常精彩的演出；香港歌手ANSONBEAN亦有為活動站台。
SISTAR19回憶殺
到第二天，由人氣高企的ZEROBASEONE以《Bloom》炒熱氣氛，之後便由TEMPEST帶來活力十足的表演、來自日本的人氣男團JO1也有登場，今次是JO1首次襲港，表演亦帶動現場氣氛，顯示他們的歌曲越來越有國際影響力。
不停地在社交平台上帶動舞蹈趨勢的VIVIZ，帶來之表演也贏盡粉絲呼叫聲。其後，ZEROBASEONE再次出場，再為粉絲帶來精彩演出，由譚旻萱(Mandy)、黃淑蔓(Feanna)、連家穎(Vian)組成的香港女團Me&也有份表演。近日剛回歸的DAY6也帶來了他們的經典歌曲和新單曲。經典女團SISTAR19的演出更是喚起粉絲們不少回憶。壓軸表演是ATEEZ，把現場氣氛推至另一高潮，兩天的KCON演唱會亦劃上完美句號。