aespa NingNing被Versace委任為全球品牌大使

韓國女團aespa中國籍成員NingNing(寧藝卓)，近日被意大利奢華品牌Versace委任為全球品牌大使，這是她在時尚界一個重要里程。NingNing以她出色姿態、感性的視覺效果，還有獨特的能量，不但在aespa中受到認可，更因此獲得Versace青睞，她將在全球時尚偶像的角色中，扮演積極帶領者。

Versace的創作總監Donatella Versace，對NingNing讚不絕口，她稱：「NingNing不僅是一位充滿才華橫溢的藝術家，也是一位傑出的人。她擁有強烈自信與視野，並以令人驚嘆的能量，詮釋Versace的服裝。」

NingNing加入Versace這個大家庭，她希望能為品牌帶來新的活力，「Versace一直致力突破創意，以及表達的界限，支持那些有信心表達自己的人，尤其在音樂界，作為品牌大使，對於與Versace合作感到無限興奮，很高興能夠與大家分享，希望更多人能夠透過Versace，展現出他們的自信。」