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娛樂
2024-02-08 16:02:10

aespa NingNing被Versace委任為全球品牌大使

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aespa NingNing被Versace委任為全球品牌大使

韓國女團aespa中國籍成員NingNing(寧藝卓)，近日被意大利奢華品牌Versace委任為全球品牌大使，這是她在時尚界一個重要里程。NingNing以她出色姿態、感性的視覺效果，還有獨特的能量，不但在aespa中受到認可，更因此獲得Versace青睞，她將在全球時尚偶像的角色中，扮演積極帶領者。

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Donatella Versace非常欣賞NingNing的才華。

Versace的創作總監Donatella Versace，對NingNing讚不絕口，她稱：「NingNing不僅是一位充滿才華橫溢的藝術家，也是一位傑出的人。她擁有強烈自信與視野，並以令人驚嘆的能量，詮釋Versace的服裝。」

NingNing加入Versace這個大家庭，她希望能為品牌帶來新的活力，「Versace一直致力突破創意，以及表達的界限，支持那些有信心表達自己的人，尤其在音樂界，作為品牌大使，對於與Versace合作感到無限興奮，很高興能夠與大家分享，希望更多人能夠透過Versace，展現出他們的自信。」

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aespa貴為全球第四受歡迎K-Pop女團，成員獲不少時尚品牌青睞。

作為全球第4受歡迎女團，aespa其他成員已被不同時尚品牌委任擔任代言人，如KarinaGiselle分別是PradaAcne StudiosOttolinger等品牌的代言人，因此她們在時尚界和音樂界，都有著無與倫比的影響力。

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NingNing的加入，預計為Versace在亞洲增加不少收入。

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aespa是計BLACKPINK後，第二隊於Coachella舞台亮相的K-Pop女團。

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