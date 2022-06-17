After Class玩轉元宇宙｜Yumi笑言Gigi內地爆紅未改火星性格

《After Class玩轉元宇宙》節目將於今天正式播出。節目內After Class四位成員炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、詹天文（Windy）、鍾柔美（Yumi）搶先登入元宇宙當中，舉行音樂表演及粉絲見面會。現正於湖南參與綜藝節目《聲生不息》的Gigi，與一眾團員已經多月未見的Gigi，透過今次元宇宙的舞台與團員合體。

四位成員親自操控著按照她們外貌設計而成的虛擬化身（avatar），於元宇宙內與歌迷互動玩遊戲，亦分享個人近況。更獻唱《要為今日回憶》、《原來談戀愛是這麼一回事》、《Breakin’ My Heart》三首歌曲，合力為歌迷呈獻精彩表演。

Gigi表示掛念團員及香港粉絲：「我喺湖南同一眾前輩們參與歌唱節目，真係非常榮幸，亦都好開心大家鍾意我嘅表演。我人在內地，有一段時間冇見過３位團員同埋香港嘅粉絲，好掛住大家。今次喺元宇宙舉行活動，我哋幾個可以透過網絡喺元宇宙見面、合唱、跳舞，同粉絲玩遊戲，真係好開心。元宇宙可以拉近現實世界嘅距離，無論喺邊度都可以約人見面同玩，好正。」Yumi笑言Gigi唱歌保持水準之餘，於元宇宙活動中與粉絲玩遊戲時，仍然保持一貫「實力」：「我哋有睇Gigi佢喺《聲生不息》嘅表現，個節目好好睇又好好聽。本來以為Gigi去到新環境，又同咁多前輩歌手交流合作，會變得成熟穩重啲，點知佢繼續係咁火星人，喺元宇宙同fans玩遊戲嗰時，成日亂咁指揮。不過有佢嘅話，氣氛真係又再升級，希望佢一路都保持住呢個搞笑嘅水準。」Chantel近日接受媒體訪問時，嘗試了比真實年紀更成熟的造型。Chantel：「歌手要嘗試不同造型，保持新鮮感。之前嘗試比較成熟嘅造型時，其實我都有啲擔心，不過出到嚟嘅效果同埋反應都ok。」而Windy亦想以avatar嘗試古裝造型：「我推出嘅新歌《愛情許可證》係劇集《尚食》嘅片尾曲，我一路都想試吓着明朝古裝去唱呢首歌，喺元宇宙變身好方便，仲可以做多個男主角許凱嘅avatar，同我一齊唱或者拍個元宇宙MV！當然可以試吓聯絡真嘅許凱，如果可以同佢喺元宇宙或者同佢真人合唱就最好啦！」