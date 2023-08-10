After Class要解散？姚焯菲鍾柔美認合體有難度

炎明熹、姚焯菲(Chantel)、鍾柔美(Yumi)及詹天文組成的After Class經常不齊人，加上公司安排4女作個人發展較多，令不少人問到After Class是否已解散。這個問題連Do鄭裕玲亦忍不住向姚焯菲、鍾柔美了解。

日前Chantel及Yumi接受Do姐電台訪問，Do姐表示︰「你哋以前4個有嚟過我節目，依家係咪散咗啦！」二人急急否認並謂After Class稍後仍有新歌推出，但她們承認現時大家都是各有各忙，很難見面。Do姐續問︰「暫時休息？」Chantel表示暫時沒有機會合體，Do再說︰「再合體就唔應該叫After Class，應該叫『畢業女生』喎！」連Yumi亦笑言真的要改名。

Chantel希望可以個人或團體一齊發展，覺得四人一齊錄歌比較開心，如出席活動時只得她一個會感到孤獨。Yumi就認為個人或團體發展都喜歡。Do姐再問她們會否視對方係競爭對手，Chantel表示因為大家年齡層相近，所以大家都玩得埋，又讚Yumi跳唱方面都進步了不少。Yumi覺得Chantel去海外升學之後，長大了不少，「佢之前成日好多甩漏，佢去紐西蘭讀書之後，冇咁甩漏，大個咗好多。」

Do 姐︰ After Class 唔係太得

Do姐續問她們知不知道炎明熹及Windy的近況，Chantel表示只在化妝間見過Windy只有15分鐘，而Gigi就未見過面。Yumi稱從社交平台留意Gigi的動向，她留意到對方有跟同學去旅行及參加歌唱比賽，所以有send訊息給對方。

Chantel聞言即謂︰「你係咪想講佢唔要我哋啦？」Yumi即否認不是，「我知佢會記得我哋！但我知佢真係好忙！」到節目尾聲，Do姐指After Class現時是休團狀態，認為她們要認真想想再合體時是否需要改名︰「到時叫After Class應該唔係太得啦！」