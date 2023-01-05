After Class面臨解散｜炎明熹計劃廣州升學讀時裝 邊間大學啱佢讀？

由炎明熹(Gigi)、姚焯菲(Chantel)、鍾柔美及詹天文組成的After Class正面臨解散危機，繼早前Chantel透露將到新西蘭升學之後，Gigi早前接受大陸傳媒訪問表示正考慮在廣州升讀大學。

Gigi最近在廣州與周柏豪為廣東衛視錄製《2023灣區春晚》節目，二人合唱《紫荊花盛開》。她以露肩的粉紅色長裙接受大陸媒體訪問，除了問她在廣州吃過甚麼，還問到她會否考慮在廣州升學，她說︰「因為現在我已經上中六了，就是高中了，所以會開始選大學。但是我想了很多個大學，當然就是廣東或者廣州這邊也有很多，所以就有希望上其中的一些大學，不知道你們猜不猜得到？」問到是否升讀香港科技大學（廣州），她就大賣關子︰「我唔講！」