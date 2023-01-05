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娛樂
2023-01-05 16:47:00

After Class面臨解散｜炎明熹計劃廣州升學讀時裝 邊間大學啱佢讀？

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炎明熹與周柏豪合唱《紫荊花盛開》。

炎明熹與周柏豪合唱《紫荊花盛開》。

由炎明熹(Gigi)、姚焯菲(Chantel)、鍾柔美及詹天文組成的After Class正面臨解散危機，繼早前Chantel透露將到新西蘭升學之後，Gigi早前接受大陸傳媒訪問表示正考慮在廣州升讀大學。

Gigi最近在廣州與周柏豪為廣東衛視錄製《2023灣區春晚》節目，二人合唱《紫荊花盛開》。她以露肩的粉紅色長裙接受大陸媒體訪問，除了問她在廣州吃過甚麼，還問到她會否考慮在廣州升學，她說︰「因為現在我已經上中六了，就是高中了，所以會開始選大學。但是我想了很多個大學，當然就是廣東或者廣州這邊也有很多，所以就有希望上其中的一些大學，不知道你們猜不猜得到？」問到是否升讀香港科技大學廣州，她就大賣關子︰「我唔講！」

廣州邊間大學啱炎明熹？

其後她又提到希望到大學選修與時裝及音樂有關的學科，她說︰「如果現在去表演的話，有機會可以幫自己設計一套服裝去上台，或者平時給自己搭配衣服都OK。當然讀音樂就是讓自己多掌握音樂上面的知識，因為我覺得雖然我現在在唱歌，但其實我對唱歌的歷史或者一些例如音樂的風格是不太熟悉，所以就希望可以學多點。」看來廣州大學紡織服裝學院或星海音樂學院，可能會是她到大陸升學的首選。

 

炎明熹在大陸接下一個飲品廣告。

炎明熹在大陸接下一個飲品廣告。

炎明熹在訪問中擺出不同搞鬼表情和動作。

炎明熹在訪問中擺出不同搞鬼表情和動作。

炎明熹被問到身材為何如此好時，做出驚訝表情。

炎明熹被問到身材為何如此好時，做出驚訝表情。

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