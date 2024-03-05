AGA廣州演唱會與Kelly合唱《薰衣草》 預告為陳慧琳寫兩首歌

這次廣州站是AGA首次於演唱會獻唱最新主打歌《Why You》，同時亦配上全新純白色結他自彈自唱《The Lovers》，讓樂迷十分驚喜及興奮，氣氛熱烈。唱了大半場AGA終於開金口與大家打招呼：「新年快樂！廣州的朋友！？今天很冷啊，有穿夠衣服嗎？很開心跟大家見面，上次來廣州跟大家見面是5、6年前，是2018年1月19日。」台下有粉絲大嗌：「等到仔都生埋喇！」

AGA今次演唱會邀請到Kelly陳慧琳任表演嘉賓，二人合唱經典作品《薰衣草》，台上配上紫色燈光，台下遍佈紫色燈海，彷彿置身於薰衣草園般，場面既浪漫又感動。Kelly細說當初對於AGA想合唱《薰衣草》表示驚喜，AGA表示因為十分喜歡這首歌，同時亦感激Kelly擔任嘉賓，讓她可以在台上圓夢合唱這首歌。她說：「知道你上星期都有過來開騷，好多謝你今日再來做我的嘉賓，好難得可以同你合唱！」。

Kelly笑言：「上星期我過來是工作mode，今天就可以放開心情一齊玩！」她問觀眾：「我們的聲線合嗎？真的合嗎？那AGA你來宣布吧！」AGA說：「很開心受到Kelly邀請，為她寫了兩首歌，一快一慢，很榮幸還有機會跟她合唱其中一首，希望今年內可以推出。」Kelly還說：「AGA寫的歌一定掂！當然兩首都要了！」接著Kelly再唱出金曲《對你太在乎》送給大家。