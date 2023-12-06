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娛樂
2023-12-06 21:49:35

AGA提早跟歌迷過聖誕 fans狂嗌encore

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AGA到西九出席《Cathay LIVE: Music up close AGA音樂分享會》。

AGA江海迦近日忙於巡唱，但日前仍抽空到西九舉行音樂分享會，藉機會跟歌迷提早過聖誕。她將所有歌曲重新改編，加入爵士樂元素，令現場充滿溫馨歡樂的節日氣氛。她說︰「我好耐冇開過同觀眾咁近距離嘅show，其實我入行前喺多好jazz lounge唱歌，所以今次帶咗幾首啟發我創作嘅歌曲同大家分享。」

AGA帶來不少重編的作品。

AGA又提到入行前於國泰任職空中服務員時的往事，她說：「出道前我係一位空姐，喺做空姐嘅4年期間，見到好多聚散分離，都俾到靈感我寫歌。我會喺制服度攞張餐巾出嚟寫demo歌詞。記得當時問舒文『3年喇喎，啲歌有冇人要呀？』佢就叫我『寫多30首歌先啦』，然後再默默創作，到後來作品面世，好似係《Better Me》，呢段經歷回想起都好開心。」

然後唱出《MIZU》及只在演唱會曝光過的《The Lovers》，AGA解釋這首歌在描述一雙戀人最浪漫的狀態，並預告將於明年正式推出，樂迷要密切留意。

AGA狀態大勇。

提到自己開始作曲的源起，她要感激Ted Lo的鼓勵：「記得當時決定辭職唔做空姐時好迷惘，淨係知自己要做音樂，寫好多歌，唱好多demo。好多謝Ted Lo，佢係我入行第一個認識嘅人，佢鼓勵我寫歌，亦因為佢我先識到舒文。」

到互動環節，AGA讀出掛在台側聖誕樹上的粉絲留言，有人寫上「希望AGA爆紅，年年開演唱會」、「願AGA你與音樂常在」，她更抽出兩位幸運兒，可以到後台見面合照，預先送上聖誕禮物。

AGA讀出掛在台側聖誕樹上的粉絲留言。

到音樂會尾聲，AGA唱出啟發她創作《Night Without You》的《Author’s Theme》，她說：「其實仲有好多歌想唱，想同大家分享，之前自己嘅紅館show全部都係自己寫嘅歌，其實爵士樂都佔咗我人生好大部份，希望之後可以玩多啲改編作品，將呢個歌單搬到更大嘅舞台同大家分享！」然後走到台前與樂迷大合照，最後唱出《Tonight》為這晚劃上圓滿句號。樂迷不捨音樂會就此完結，狂呼encore，最後AGA詢眾要求回到台上，在Ted Lo伴奏之下唱出寓意世界大同，John Lennon的名曲《Imagine》，她笑言：「好配合寰宇一家呢個主題，哈哈！」

 

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AGA完騷之後跟在場歌迷大合照。

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