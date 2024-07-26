AGA江海迦今年首支派台歌《DRUNK DIAL》還原七年前作品 MV花逾25小時拍攝

環球歌手AGA江海迦用了四個月寫成《Writer's Block》的故事，第一次推出的概念大碟，近日的全新單曲《DRUNK DIAL》正式面世，至於這首歌的MV更花上了25小時多完成拍攝。

《DRUNK DIAL》是今年AGA首支派台歌，MV呼應著今年即將推出的概念專輯《Writer’s Block》，不同的故事，在這座住滿有故事的人的大樓內展開，住客們每個人也面對着一些心裏面糾結的問題。全新單曲《DRUNK DIAL》，原來是她七年前的作品，AGA表示，她是因為這個作品，所以才有做概念大碟的想法！因為她有一個朋友，每一次飲醉酒就會打電話給不同的人，每一次也要阻止她，所以才啓發她寫了這首新歌，為此她笑言真心要多謝這個朋友。