AGA江海迦佛山開騷站3層高流動升降台登場 未婚夫鄭子邦現身捧場

AGA江海迦上月完成首次紅館個唱後，馬不停蹄開始《AGA ONEDERFUL LIVE》巡迴演唱會，上周六(23日)移師到佛山國際體育文化演藝中心舉行，全場爆滿，打響頭炮。AGA未婚夫鄭子邦及父母都有現身支持。
少少驚 好彩我冇畏高
AGA上一次在佛山開騷已是5年前，為了讓粉絲完整體驗紅館騷的演出，製作團隊特意將整個舞台由香港搬到佛山場館，更是場館歷來首次有傾斜的舞台，並用上最薄的LED Wall，為保留開場時AGA於LED Wall一角現身的效果，場館搭建了流動升降台，升到約三層樓高的位置。被問到會否很緊張？她說：「雖然我無畏高，但都有少少驚，因為真係幾高，上到個高台，都唔敢企太出，我覺得今次係比紅館再高啲。導演同公司好好，因為我想同香港場一樣喺LED Wall位置出場，所以就算去到咩地方演出，佢哋都幫我諗辦法做到呢個效果，好多謝佢哋。」
為佛山歌迷 特選歌單
相隔5年再到佛山舉行演唱會，AGA說：「我記得上次咁多場巡迴演出，佛山嘅觀眾係最熱情嘅！」她又說：「多謝你哋陪我一齊去等到呢一日，過程期間有期待，有失望，就好似呢幾年大家嘅生活都經歷不同起伏，但希望你哋知道，你永遠並非一個。」AGA從粉絲留言得知大家很喜歡《Wonderful U》，所以歌單特意唱了中文版《圓》及英文版的《Wonderful U》。AGA還獻唱《一》、《孤雛》、《無期》、《Superman》等大熱作品時，全場粉絲大合唱，近一萬名觀眾更亮起手機燈，將場館變成一片星海，場面壯觀。