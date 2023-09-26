AGA江海迦佛山開騷站3層高流動升降台登場 未婚夫鄭子邦現身捧場

少少驚 好彩我冇畏高

AGA上一次在佛山開騷已是5年前，為了讓粉絲完整體驗紅館騷的演出，製作團隊特意將整個舞台由香港搬到佛山場館，更是場館歷來首次有傾斜的舞台，並用上最薄的LED Wall，為保留開場時AGA於LED Wall一角現身的效果，場館搭建了流動升降台，升到約三層樓高的位置。被問到會否很緊張？她說：「雖然我無畏高，但都有少少驚，因為真係幾高，上到個高台，都唔敢企太出，我覺得今次係比紅館再高啲。導演同公司好好，因為我想同香港場一樣喺LED Wall位置出場，所以就算去到咩地方演出，佢哋都幫我諗辦法做到呢個效果，好多謝佢哋。」